Einde van een tijdperk: Arsène Wenger stopt na 22 jaar bij Arsenal TLB/LPB

20 april 2018

11u02 0 Premier League Arsène Wenger stapt aan het einde van het seizoen op bij Arsenal. De 68-jarige Fransman noemt dit na 22 jaar het juiste moment. Wenger leidde de 'Gunners' sinds 1996, maar zal er volgend seizoen niet meer op de trainersbank zitten. De club duidde nog geen opvolger aan.

"Ik ben dankbaar dat ik zoveel tijd heb gehad om deze club te dienen. Ik wil iedereen bedanken die deze club zo speciaal maakt", zegt Wenger. "Na een zorgvuldige afweging, en meerdere gesprekken met de clubleiding, denk ik dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Ik dring er bij de fans op aan achter het team te blijven staan. Aan alle mensen die van deze club houden: zorg dat de waarden van Arsenal behouden blijven. Mijn liefde en steun heeft de club voor altijd."

Met Arsenal veroverde Wenger drie landstitels, zeven FA Cup's en zeven Community Shields. In het seizoen 2003-2004 werd de Franse coach met de Londense club ongeslagen kampioen in de Premier League. Het was meteen ook de laatste landstitel voor Arsenal. Door het uitblijven van successen stond de positie van Wenger al vaker onder druk. Het bestuur van de Londenaren behield echter altijd het vertrouwen in zijn coach.

Arsenal staat, met nog vijf wedstrijden te spelen, op de zesde plaats in de Premier League. Plaatsing voor de Champions League is voor de club alleen nog mogelijk door het winnen van de Europa League. In de halve finale neemt Arsenal het op tegen Atletico Madrid.

Wenger, die bij Arsenal nog een contract had tot 2019 maar dat niet uitdient, is met 823 wedstrijden de trainer met de meeste wedstrijden in de Premier League achter zijn naam.