Eerste zege van Arteta bij Arsenal is een feit: ‘Gunners’ verslaan Man United na sterke eerste helft ABD

01 januari 2020

22u53 2 Arsenal ARS ARS 2 einde 0 MUN MUN Manchester United Premier League Kleine verrassing in de laatste topwedstrijd op Nieuwjaarsdag. Arsenal heeft na een overtuigende eerste helft gewonnen van Manchester United. Pépé en Sokratis deden het Emirates Stadium juichen. Het is de eerste zege voor Mikel Arteta als hoofdcoach van de ‘Gunners’.

Het leek wel alsof de spelers van Man United het nieuwe jaar te fel gevierd hadden. Zwakke start. Alsof ze niet wakker waren. Arsenal overvleugelde de ‘Red Devils’ en verzilverde zijn sterk wedstrijdbegin ook met een snelle openingsgoal. Via Aubameyang en Kolasinac kwam de bal voor doel, waar Pépé de 1-0 binnen knalde. Nog voor rust had Arsenal zijn dubbele voorsprong te pakken. Op een corner kon De Gea een kopbal van Aubameyang keren, maar in de herneming schoot Sokratis de 2-0 in het dak van het doel binnen. Na de pauze viel Arsenal een tikkeltje terug, United kwam beter in de wedstrijd. Maar gescoord werd er niet meer. Belangrijke zege voor Arsenal, dat naar de tiende plek springt en op vier punten komt van de vijfde in het klassement, Manchester United.