Eerste stap richting EK is gezet: Benteke speelt weer na maand blessureleed

KTH

03 februari 2020

08u28 1 Premier League Luiden doet ‘Big Ben’ nog niet, spelen weer wel. Zijn doel: als basisspeler bij Crystal Palace naar het EK. De eerste, kleine stap is gezet.

NASA stond er op zijn zwart petje. Naar het Amerikaanse agentschap verantwoordelijk voor het ruimteprogramma. Het had meer met modebewustheid te maken dan met zijn ambities, maar Christian Benteke (29) is een man op een missie. Een ‘Eagle’ wil straks landen. Zijn hoofd staat naar een EK-selectie. Een doel waar alles voor wijken moet.

Er was een reden waarom Benteke in januari nooit voor een transfer pushte. Niet die naar Club Brugge, dat begin december polste, niet een verhuur aan Aston Villa. Gelukkig in Londen, met de vrouw en de kindjes, en ondanks een moeilijk jaar nog altijd zijn kans ruikend bij Crystal Palace. Verder dan de markt aftasten kwam het nooit. Nooit gaf hij zijn makelaar de opdracht actief op zoek te gaan naar een nieuwe club. De afgelopen week, ook op Deadline Day, had hij amper stress. De focus lag op Palace. Niet elders.

Heersend in de lucht

Tegen Sheffield United stond hij na een maand blessureleed meteen in de basis. Driekwart wedstrijd op de teller, dan moegestreden en vervangen.

‘Big Ben’ maakt daar komend weekend twee op rij van. Zijn grootste concurrent, Cenk Tosun, mag niet in actie komen tegen zijn moederclub Everton, maar zelfs zonder die ene lijn in een huurcontract was hij wellicht blijven staan. Benteke scoorde niet voor ‘The Eagles’ tegen Sheffield, maar zijn allroundprestatie was wel goed. Uitstekend in het samenspel. Enkele mooie acties en baltoetsen. Een connectie met Zaha. Hard gewerkt. Heersend in het luchtruim. Allemaal hoopgevend. Nu nog die eerste goal in negen maanden om hem te bevrijden. De nipte nederlaag, na een flater van de keeper, was heus niet zijn schuld.

Benteke is altijd een speler geweest die pas een hoge vlucht neemt als hij vertrouwen voelt. Doelpunten volgen dan meestal snel. Als hij kansen blijft krijgen van Hodgson, en pijntjes achterwege blijven, zou hij straks zomaar met de beste adelbrieven in de laatste rechte lijn naar de EK-selectie kunnen verschijnen, als back-up voor Lukaku.

Frank Lampard verkoos op Leicester een valse 9 boven Michy Batshuayi. Divock Origi is geen lieveling van Bobby Martínez. Hij kwam dit weekend niet in actie, nadat hij in de inhaalmatch op West Ham met een kramp naar de kant moest. Tegen Southampton kwam hij niet van de bank.

Man van de Match

Met de gele ‘Man van de Match’-trofee van Sky Sports was Benteke weinig. Liever had hij gewonnen en gescoord, ‘for the benefit of all’. Voor ieders goed, zoals ook NASA graag propageert. Ook voor de plannen van de bondscoach.