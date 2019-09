Eerste blessure? Kevin De Bruyne ontbreekt op training bij Man City Kristof Terreur in Engeland

30 september 2019

16u40 0 Premier League “Iedereen is fit”, lachte Pep Guardiola. Enkele uren later op training bleek er eentje te ontbreken. Zoals verwacht sloeg Kevin De Bruyne de training over. Zaterdag moest hij tegen Everton met een lichte blessure naar de kant.

Zeven matchen, acht assists. Strafste start ooit in de Premier League. Tegen Everton krikte Kevin de Bruyne zijn stats nog wat op. ‘Passmaster’.

De recordhouder in de Premier League, met 20 assists in het seizoen 2002/’03, had er na zeven speeldagen maar vier achter zijn naam. Thierry Henry schakelde pas in de lente een versnelling hoger met 9 assists in 5 wedstrijden. Eindsprint.

De Bruyne is de snelste uit de startblokken. Acht assists in zeven matchen, na opnieuw een scherpe cross tegen Everton - simpel afgewerkt door Jesus. Die andere firestarters destijds, Cesc Fabregas (7 in 7 in 2014/2015) en Mesut Özil (6 in 7 in 2015/2016), volgen in zijn spoor. De Duitser trok nadien wel een tussensprint naar 11 in 11. Aan Henry’s 20 kwam hij echter nooit.

Pijn aan de lies

Manchester City kende zaterdag de nodige moeite met Everton. Met de schrik vrij, met dank aan doelman Ederson en een inschattingsfout van de Engelse nummer één Jordan Pickford op een vrijschop van Mahrez. Die kwam voort uit een fout op Kevin De Bruyne, die zich daarbij licht blesseerde. Nadien tastte hij nog een keer naar de lies. Met een grimas op het gezicht haalde Pep Guardiola hem naar de kant. Een vervanging uit voorzorg.

”Ik denk dat alles oké is”, zei De Bruyne. In een seizoen waarin zijn defensie met haken en ogen aan mekaar hangt door blessures en het vertrek van Kompany, zou het uitvallen van zijn meest bepalende speler een serieuze domper zijn.

Binnen City valt te horen dat de schade meevalt. Tegen Dinamo Zagreb dinsdag is hij er wellicht niet bij. Vorig seizoen lag De Bruyne maanden in de lappenmand: twee keer met een serieuze knieblessure, twee keer met een licht hamstringletsel.