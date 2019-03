Eerst Zidane, dan Hazard: Real Madrid heeft zich officieel gemeld bij Chelsea voor Rode Duivel Kristof Terreur in Engeland

12 maart 2019

06u01

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League De puzzel valt onverwacht op zijn plaats. Real Madrid nam de voorbije maand officieel contact op met Chelsea om de interesse voor Eden Hazard (28) kenbaar te maken, maar de terugkeer van Zinedine Zidane maakt het helemaal af. Na tien jaar gefleem, berichtjes en telefoontjes werken ze straks mogelijk samen.

De aanstelling van ‘Zizou’ haalde de laatste hoop weg. Op Stamford Bridge weten ze hoe laat het is. Behoudens een mirakel is Chelsea deze zomer zijn beste en populairste speler kwijt. De eindbestemming van Eden Hazard: Real Madrid. Volgens bronnen in Londen legde de Koninklijke de voorbije weken de eerste lijntjes uit. Real heeft Chelsea officieel op de hoogte gebracht van zijn plannen om de Rode Duivel deze zomer vast te leggen. Onderhandelingen over de prijs werden op de lange baan geschoven, maar de Engelse club weet dat het Real menens is.

Met de rug tegen de muur

Real wil Hazard, Hazard wil Real, die ene overgang waarvan hij sinds zijn kindertijd droomt. Op het moment van de eerste contacten op clubniveau was er van Zidane nog geen sprake op Bernabéu, maar zijn komst zal de vertrekwens van Hazard enkel maar versterken. Zidane is zijn jeugdidool. ZZ is gek van onze landgenoot. Een plus een is twee, weten ze ook bij Chelsea. CEO Marina Granovskaia, nochtans taai aan een onderhandelingstafel, staat met de rug tegen de muur. Door de contractsituatie van Hazard, nog een jaar, en door het transferverbod dat The Blues boven het hoofd hangt: als het nog tientallen miljoenen wil recupereren van zijn marktwaarde moet het Hazard in de zomermaanden verkopen. Bij Chelsea hopen ze op meer dan 115 miljoen euro. In de Spaanse hoofdstad hopen ze af te klokken rond de 100. Hazard wordt mogelijk zijn recordtransfer.

Als het aan Zidane lag, speelde Hazard al lang bij Madrid. Tien jaar geleden begon de legendarische Fransman, toen nog niet op de payroll van Real, zijn flirt met volgende openingszin: “Was ik Real Madrid, ik zou hem met de ogen toe vastleggen.” Sindsdien bleven ze mekaar in de media opvrijen met lieve woorden, hadden ze een aantal speeddates en volgden er onschuldige WhatsApp-berichten over en weer.

Opvolger van Ronaldo

Pas in 2016, toen hij in Madrid promotie maakte naar de eerste ploeg, zocht Zidane tijdens het EK een eerste keer informeel contact in naam van Real. In november van dat jaar zakte CEO Jose Angel Sánchez, rechterhand van voorzitter Florentino Pérez, naar België af. In een Brussels hotel ontrolde hij er de plannen en legde hem in detail uit dat Zidane in hem de opvolger van Ronaldo zag. Alleen: aan het eind van het seizoen 2016-17 kwam die push er nooit. Real won voor de tweede keer de Champions League. Cristiano zag af van zijn vertrekplannen. En Hazard, die brak op training bij de Rode Duivels zijn enkel. Weg transfer.

Ook vorige zomer moest Hazard op de lip bijten. Er volgde een derde Champions Leaguetriomf. Cristiano trok de deur achter zich dicht, maar met hem vertrok ook Hazards pleitbezorger Zidane. Onder andere wegens onvoldoende inspraak in de transferplannen. Zo zei hij ‘neen’ tegen Neymar en wilde hij Gareth Bale weg. Na het WK, waarop Hazard schitterde, waagde Real alsnog een schuchtere poging, maar Chelsea wou van geen onderhandelingen weten. Een officieel bod vanuit Madrid arriveerde nooit in Londen, maar dat was uitstel wist ook Hazard.

Real hield de lijn open, de droom bleef levendig en kreeg gisteren de twist die niemand nog voor mogelijk had geacht. Als kind dartelde Hazard destijds over de velden in shirts van Zidane en kopieerde hij diens bewegingen in de tuin. Straks neemt die held hem mogelijk bij het handje bij zijn favoriete club.

Mooier verzin je de verhaallijnen niet.