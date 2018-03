Eenzaam en geïrriteerd: Eden Hazard snakt naar een trainer die hem in zijn favoriete spelletje wél laat uitblinken Kristof Terreur in Engeland

05 maart 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 19 Premier League Eden Hazard stond erbij en keer ernaar. Zo zullen ze hem niet overtuigen om bij te tekenen. Antivoetbal dat hem nog meer doet snakken naar een nieuwe uitdaging. Als valse 9 zag en raakte hij zelden een bal. Eenzame Eden.

Regen gutste naar beneden. Pedro speelde een zoveelste bal in niemandsland, terwijl hij de diepte was ingespurt. Een wegwerpgebaar volgde, ergernis spatte van het gezicht. De lichaamstaal van een voetballer vertelt vaak meer dan de clichés die ze voor een camera opdissen. Eden Hazard voelde zich gisteren als een gestraft jongetje dat, opgesloten in een kil klaslokaal, vanachter het raam mocht toekijken hoe zijn vriendjes – die van Man City – op het speelplein zijn favoriete spelletje speelden.

Buiten zijn kinderen, vrouw en familie ziet Hazard niemand liever dan de bal. Ooit zei hij daarover: "Ik kan er alles mee doen. De bal neemt dan verschillende persoonlijkheden aan. Ik kan hem als een vrouw behandelen, als een vriend of als een oude man." Gisteren hoefde dat niet eens. Na een kwartier stond de baltoetsenteller op 2. Bij het rustsignaal op 12. Toen Antonio Conte hem er een minuut voor tijd afhaalde, en hij op zijn eiland ondertussen gezelschap had gekregen van Giroud, zat Thibaut Courtois bijna aan 50 en klokte hij af op maar 29. Met een onbevredigd gevoel stapte hij van het veld. Zijn trainer deed geen moeite om zijn hand uit te steken, Hazard liep net niet in een boog om hem heen. De Rode Duivel is niet het type dat zijn trainer in de zeik zet, maar wel iemand die plezier wil halen uit het spelletje. Dat was op City quasi nihil.

Verloren seizoen

Laffe tactiek plus een ondankbare rol waarin angsthaas Conte hem had geduwd – die benadrukte dat hij met Hazard op de tien onvoldoende defensieve balans heeft in de toppers. Het was hopeloos slenteren achter een verloren bal. Lange halen zag de jongen van 1m73 over het hoofd vliegen. De artiest in een tactische dwangbuis. Irritatie als zijn enige expressie. Zijn tweede landstitel onder een rigide coach wordt, net als zijn eerste, gevolgd door een verloren seizoen. Zou hij niet snakken naar een ­trainer, zoals Pep Guardiola, die hem die vrijheid geeft om zich naar ­hartenlust uit te leven? Free Eden. Lijntjes naar Real Madrid en ­Manchester City worden, niet eens op zijn vraag, door diverse agenten uitgelegd. Nog meer sinds gisteren.

Straffe zeep

Hazard is evenmin de speler die gaat rebelleren. De lach en de relativering als wapens. Fris gewassen gooide hij nauwelijks een steen naar Conte. Straffe zeep. Zijn ontgoocheling bleef achter in de bezoekerskleedkamer. Enkel in bedekte termen uitte hij de frustratie "Het zijn zo van die wedstrijden waarin je het gevoel hebt dat je enkel hebt gelopen, niet gevoetbald", zei hij. "Dat is het jammere. We hadden zo nog drie uur kunnen voetballen. En ik zou nog nul ballen hebben geraakt. Voila. Alleen op het einde hadden we wat meer de bal. Tegen Barcelona speelde ik in dezelfde rol, maar toen hadden we tenminste nog mogelijkheden. Vandaag niks."

"Het was ingewikkeld. We raakten nooit onder hun pressing uit. Als je de bal dan toch had, werd je meteen omsingeld door drie of vier mensen. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. Ach, als de trainer mij voorin zet, probeer ik gewoon mijn best te doen. We speelden gewoon geen goeie wedstrijd en voor mij persoonlijk was het moeilijk om te schitteren als je nauwelijks drie ballen raakt. City was gewoon veel beter. We hebben niet met onze kwaliteiten gespeeld."

Manchester City zag dat graag gebeuren. Het verschil tussen de toekomstige en uittredende kampioen is bijzonder groot. Op automatische piloot naar de zege en de titel – nog vier overwinningen en die is binnen. Kevin De Bruyne hoefde niet eens zijn vierde versnelling te gebruiken. Eenzame Eden stond erbij en keek ernaar.