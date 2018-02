Eentje met rechts, tweede met links: Hazard man van de match in deugddoende zege tegen hekkensluiter

Met zijn tiende én elfde dit seizoen vanavond gaf Eden Hazard coach Antonio Conte weer wat ademruimte. De eerste met rechts, nummer twee met links. 't Maakt hem allemaal niet uit. Onze landgenoot is nu alléén clubtopschutter. Man van de match. Chelsea haalde het van de noodlijdende hekkensluiter West Brom overigens met 3-0 en doet weer haasje-over met Tottenham naar plek vier.



Druk op de ketel vanavond op Stamford Bridge. Dat zelfs tegen West Brom, de allerlaatste. Chelsea won amper twee van zijn tien officiële matchen in 2018. Winst was, in de strijd om een Champions League-ticket, dan ook een must. Daarbovenop hadden de Blues écht wel iets recht te zetten na het debacle in Watford (4-1), waar Hazard voor het doelpunt zorgde. En ook vandaag stond onze landgenoot aan het kanon. Na 25 minuten zette hij zelf de combinatie op met Giroud, waarna hij in één tijd fraai in doel besloot. Nummer tien van het seizoen was er eentje van knappe makelij. Hazard is overigens pas de derde Belg die erin slaagt tien of meer goals in vier Premier League-seizoenen te scoren. Christian Benteke (ook vier keer) en Romelu Lukaku (zes keer) deden het hem voor.



Buiten enkele opflakkeringen in de openingsfase van het tweede bedrijf, kreeg West Brom amper iets klaar op Stamford Bridge. Moses verdubbelde met een gelukje de voorsprong na 64 minuten. Zo'n acht minuten later was het opnieuw de beurt aan Hazard. En nummer elf bleek nog mooier dan nummer tien. Hazard dolde met de West Brom-defensie en knalde met zijn linker loepzuiver in de korte hoek: 3-0. Voor de derde keer scoorde hij met beide voeten in een Premier League-match.

