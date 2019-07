Een weekloon van zes cijfers: Divock Origi langer bij Liverpool



Kristof Terreur in Engeland

10 juli 2019

20u14 0 Premier League Zijn Champions Leagueheld blijft langer. Nu ook met een foto en een krabbel onder de handtekening. Meer dan een maand geleden kondigden we hier aan dat Divock Origi (24) een nieuw opgewaardeerd contract zou tekenen. De club heeft hem meer speelkansen beloofd.

Vijf jaar nadat hij zijn eerste handtekening zette bij Liverpool, staat de tweede er. “Ik heb me hier altijd goed gevoeld”, vertelde hij eraan toe. Bwa, een leugentje om bestwil. Toen hij begin vorig seizoen bij de U23 moest voetballen en Jurgen Klopp eigenlijk niet meer in hem geloofde, stond zijn hoofd eigenlijk naar vertrekken. Alleen: tussen dit en een jaar is er veel veranderd. In de laatste maanden van het vorig seizoen ontpopte hij zich tot de Champions Leagueheld, met een dubbel tegen Barcelona en een belangrijke treffer in de finale. Op dat moment had Liverpool de gesprekken over een nieuwe overeenkomst al opgestart. The Reds wilden snel handelen. Plots had hij iedereen overtuigd. In januari mocht hij plots niet meer weg. Nu hoopt Liverpool hem te belonen voor zijn belangrijke goals in Premier en Champions League met een langdurige overeenkomst, verbeterd salaris en lucratieve bonussen.

Origi’s eerste contract bij Liverpool was 55.000 pond bruto per week waard, zo’n 62.000 euro in zijn eerste seizoen. Een salaris dat met bonussen geleidelijk opliep. Bij elke basisplaats kreeg hij een premie van zo’n 6.000 euro, bij elke invalbeurt zo’n 3.000 euro. En telkens hij de kaap van 20 goals rondt, betaalt zijn club een bonus van 310.000 euro. Die cijfers zullen nu gevoeliger hoger liggen. Een weekloon van vijf wordt er nu één van zes getallen - Salah is de topverdiener met 225.000 euro.

Bovendien kan Jürgen Klopp hem komend seizoen meer speelminuten garanderen. Daniel Sturridge, zijn voornaamste concurrent, kreeg geen nieuw contract en de voorbije maanden was hij in de pikorde al over de Engelsman gewipt. In de plannen van zijn trainer is Origi nu de eerste invaller wanneer één van zijn drie aanvallers, Salah, Sadio Mané of Bobby Firmino, uitvalt of aan rust toe is. Door het drukke programma, met onder andere ook een WK voor clubs midden in de Engelse kalender, zal Origi volgend seizoen sowieso meer aan spelen toekomen. De club plant geen fors transferoffensief deze zomer. Ook geen back-up van zijn niveau voorin. De Rode Duivel is zeker van zijn plaatsje op de tweede rij.

’Geen dilemma’

Een rol waar hij best mee kan leven. “Ik voel veel waardering”, zegt hij. “Ik wil vooruitgang blijven boeken. Ik zal niet op mijn lauweren rusten. Mijn beste jaren moeten er nog aankomen. Ik ga mijn capaciteiten ten volle benutten.” Bij Liverpool hopen ze mee.