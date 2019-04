Eén schandalig dure baltoets: aanvaller symboliseert al wat er mis is met het voetbal en Man United in het bijzonder ODBS

25 april 2019

12u16 0 Premier League Als er één speler het verval van Manchester United symboliseert, is het Alexis Sánchez wel. De Chileen (30) verdient op Old Trafford wekelijks bijna 500.000 euro, maar komt al heel het seizoen nauwelijks aan de bak. Gisteren viel hij laat in tijdens de kansloze nederlaag tegen Man City en was hij goed voor welgeteld één baltoets. In blessuretijd.

Het moet ongetwijfeld een van de duurste baltoetsen ooit geweest zijn in het voetbal. Zeker omdat volgens sommige media Sanchez ook nog eens een bonus krijgt voor elke match die hij in het shirt van Man United speelt, zij het in de basis of als invaller. Eentje van 75.000 Britse pond (86.000 euro). In minuut 83 kwam Sánchez de rechterflankverdediger Darmian vervangen, tien minuten later gaf hij een (geslaagde!) pass rond de middellijn. Toen Solskjaer Sanchez bracht, was de Manchester derby al lang een verloren zaak voor de ‘Red Devils’. Bernardo Silva en Sané hadden de ‘Citizens’ dan al een forse stap dichter richting landstitel gezet. Voor Man Utd is Champions League-voetbal volgend seizoen nog wat verder weg. De zevende nederlaag in negen duels, hun slechtste reeks in 57 jaar. En zondag wacht Chelsea.

Alexis Sanchez came on for a total of 12 minutes tonight.



This is his touch map...#ManchesterDerby #MUNMCI pic.twitter.com/yHyyaunyQK Match of the Day(@ BBCMOTD) link

En zeggen dat Manchester United met de transfer van Sánchez tijdens de wintermercato van 2018 dacht een echte ‘coup’ gepleegd te hebben. Voor de neus van rivaal City weggekocht bij Arsenal, Mkhitaryan graag de andere richting uitgestuurd. Met veel poeha voorgesteld. Op twitter ging een filmpje van de officiële aankondiging, waarbij Sanchez piano speelde, viraal. Een flink jaar later is de chaos in het rode deel van Manchester nauwelijks te overzien. Door de komst van de Chileen is de hele loonstructuur op Old Trafford hertekend. Toppers als De Gea wijzen naar het salaris van Sánchez als er verlengd moet worden. Of als ze gewoon willen blijven, in het geval van Pogba. Wanneer de club weigert daarin mee te gaan, wordt er gerebelleerd. Naast en, de resultaten indachtig, ook op het veld. Een strijd die zelfs Mourinho niet kon winnen, al nam die in zijn geheel eigen stijl lang de handschoen nog op. Maar nu vallen ook onder Solskjaer de maskers af. De Noor hoopt deze zomer al het ballast uit zijn kern te smijten, maar zelfs mindere goden als Darmian staan weigerachtig tegenover een vertrek omdat geïnteresseerde clubs hun salaris nooit kunnen evenaren. Of waarom er aan de miserie van de Mancunians maar geen einde lijkt te komen.

Tot overmaat van ramp, is het rendement van Sánchez miniem. Vorig seizoen 3 goals in 18 optredens, dit seizoen twee doelpunten tijdens 25 (scherts)vertoningen. Een outcast in de kleedkamer, alleen met Lukaku zou hij een goeie band onderhouden. De fans van Man United zijn de wanhoop nabij, Fernando Felicevich ongetwijfeld niet. Die laatste, dat is zijn zaakwaarnemer...