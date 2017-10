Eén procent van hun salaris, vroeg Juan Mata. Maar niet één voetballer uit de Premier League reageert - al doet deze topper uit Italië dat wel Hans Op de Beeck

Bron: Daily Mail 44 photo_news Premier League Het was een opmerkelijk initiatief, twee maanden geleden. Juan Mata die aan zijn collega-stervoetballers vroeg om één procent van hun salaris af te staan aan het goede doel Het was een opmerkelijk initiatief, twee maanden geleden. Juan Mata die aan zijn collega-stervoetballers vroeg om één procent van hun salaris af te staan aan het goede doel 'Common Goal' . Een project ter ondersteuning van jongeren over heel de wereld die het moeilijk hebben. Maar wat blijkt? Uit de Premier League heeft niet één actieve voetballer gereageerd. Een Italiaanse international daarentegen laat wel van zich horen. En hoe.

Aanvankelijk was er sprake van dat menig ploegmaat van Juan Mata bij Manchester United zou bijdragen. Maar het bleef stil vanuit Old Trafford en de andere Engelse topstadions. IJzig stil. Terwijl het jaarloon van een huidige voetballer van Manchester United gemiddeld 6,47 miljoen euro bedraagt. Dat van een speler uit de Premier League gemiddeld 2,74 miljoen. Het gaat dus om een slordige 27.400 euro per speler - de prijs van tien paar diamanten oorringen van Cartier die Paul Pogba droeg tijdens een fotoshoot voor het magazine 'Esquire' vorige maand.

Volgens de Engelse krant 'Daily Mail' heeft er slechts één speler uit de Premier League gereageerd. Al is hij niet Engels en wordt hij door Arsenal tegenwoordig uitgeleend aan Hoffenheim: Serge Gnabry, een Duitser. Hij is de zesde speler die zo het initiatief van Mata steunt en meteen ook de jongste. De aanvaller vervoegt zijn landgenoot Mats Hummels, Alex Morgan en Megan Rapinoe (twee speelsters van de Amerikaanse nationale ploeg), Mata zelf en... Giorgio Chiellini, verdediger van Juventus. (lees hieronder verder)

I'm privileged to earn money playing football. Others love football as much as I do but aren't so lucky. This is why I'm joining the #CommonGoal movement alongside @juanmatagarcia, @aussenrist15, @alexmorgan13, @mrapinoe and @giorgiochiellini. By coming together behind a shared mission us players can make a real difference! 11.5k Likes, 72 Comments - Serge Gnabry (@sergegnabry) on Instagram: "I'm privileged to earn money playing football. Others love football as much as I do but aren't so..."

Photo News Gnabry probeert als aanvaller van Hoffenheim Mignolet te kloppen tijdens de laatste voorrondematch voor de poules van de Champions League.

Het is vooral de bijdrage van de 33-jarige Chiellini die beroert. In een e-mail naar de organisatie geeft hij blijk van een flinke portie bescheidenheid en toewijding. "Ik ben geïnteresserd in het steunen van jullie programma en wil Juan Mata feliciteren. Met de tijd die hij in dit project steekt, met het idee dat hij heeft om via het voetbal mensen te steunen die minder geluk hebben dan wij, voetballers. Ik ben niet uit op reclame, ik wil gewoon dit schitterend initiatief steunen. Excuseer me voor mijn Engels. Ik probeer het zo goed mogelijk neer te schrijven! Ik wacht op jullie antwoord om mijn registratie helemaal in orde te brengen. Dag, Giorgio."

Photo News Chiellini scoorde gisteravond nog tegen Macedonië, maar Italië zou op 1-1 stranden.

Ook Juan Mata staat er bekend om wars van sterallures te zijn, wat de Spanjaard zowel bij Chelsea als Manchester United populair maakt(e) bij de fans. "Ik wil iets teruggeven aan de sport die mij naam en faam heeft bezorgd", zei hij begin augustus. "Daarom geef ik vanaf dit seizoen 1 procent van mijn jaarsalaris aan 'Common Goall, een fonds opgericht door de gelauwerde NGO streetfootballworld ten voordele van wereldwijde voetbalprojecten. In 80 landen zijn er zo al 125 organisatie geholpen. Het is een klein gebaar dat de wereld kan veranderen", verklaarde Mata, die jaarlijks zo'n 7,8 miljoen euro verdient. "Ik roep mijn collega's op hetzelfde te doen. Op lange termijn hoop ik dat een procent van de inkomsten van de hele voetbalindustrie naar voetbalprojecten kan gaan."

Photo News

Mata (29), bij Machester United een ploeggenoot van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, wil in eerste instantie een 'Common Goal Starting XI' uit de grond stampen. Het leek makkelijk, elf spelers vinden. De werkelijkheid toont een ander, schrijnend, verhaal. Met de kanttekening natuurlijk dat menig topvoetballer eigen projecten voor het goeie doel heeft of al anderen ondersteunt.