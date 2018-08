Een pijlsnel debuut, de cruciale kopslag en een heerlijke oorwurm: de mooiste momenten van 10 jaar Kompany bij City GVS

22 augustus 2018

06u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Premier League Tien jaar een City-speler, en of Vincent Kompany al heel wat adelbrieven kan voorleggen. De grondlegger van een eerste landstitel in 44 jaar, maar ook het onderwerp van een geweldige oorwurm. De beste momenten van een bescheiden Brusselaar in voetbalstad Manchester.

Debuut

Op 22 augustus 2008 zette de 22-jarige Kompany zijn krabbel onder een vierjarig contract, amper twee dagen later maakte hij al zijn debuut in de Engelse hoogste voetbalklasse. Hij stond aan de aftrap in de vlotte 3-0-zege tegen West Ham, áls verdedigende middenvelder. Een positie die hij dat seizoen afwisselde met de rol van centrale verdediger. Later zou hij voorgoed achterin worden geposteerd.

Eerste treffer

Amper zeven matchen had onze landgenoot achter de kiezen of zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever hing al tegen de touwen. Niet met het hoofd, wel met een fijn besnaarde volley bracht hij City tegen Wigan terug in de match. Het baatte niet, de tegenstrever ging uiteindelijk met de overwinning aan de haal. Het zou Kompany zijn eerste goal worden in zijn tot nu toe 19 treffers voor 'The Citizens'.

Eerste prijs

In 2011 kon het jeugdproduct van Anderlecht pronken met een eerste prijs. In de finale van de FA Cup werd Stoke City met het kleintje verschil opzij gezet. Kompany stond - uiteraard - de volle negentig minuten tussen de lijnen. Hij was daarmee de eerste Belg ooit die die trofee in zijn prijzenkast mocht zetten.

Knik richting onverhoopte titel

30 april 2012. De vreugdesprong die Kompany omstreeks kwart voor tien 's avonds in het Etihad Stadium etaleerde, ligt vandaag de dag nog steeds op ieders netvlies gebrand. Tegen uitgerekend stadsrivaal United zette het nummer vier vlak voor rust met een staalharde knik 'The Citizens' op weg naar een onverhoopte maar nog belangrijker eerste landstitel in 44 jaar tijd. Dankzij de 1-0-zege klom City in het klassement naast 'The Red Devils', twee speeldagen later zag Manchester blauw. Een dol volksfeest, kapitein Kompany nóg meer een held.

Felicitaties van Liam Gallagher

Om maar aan te tonen hoe belangrijk de treffer van de bescheiden Brusselaar in de kolossale arena tegen United was. Niemand minder dan ex-Oasiszanger Liam Gallagher onderbrak na het duel de persconferentie om 'Vince the Prince' in de bloemetjes te zetten."Kompany heeft me uitgenodigd om de wedstrijd te volgen in de loges. Zijn familie is mega, en zijn zus is echt cool. Vive le Belgium", liet Gallagher zich ontglippen. Leve België inderdaad, onze landgenoot werd dat jaar ook uitgeroepen tot 'Premier League Player of the Season'

City loves Kompany

En of de fans van hem houden. Vier jaar geleden gooiden heel wat kwetsures roet in het eten, maar van de City-supporters kreeg Kompany onvoorwaardelijke steun. Tijdens een duel tegen Cardiff City werd de Rode Duivel minutenlang toegezongen: “Here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know.” Een oorwurm die ook de seizoenen nadien nog vaak de revue passeerde. De appreciatie voor Vince is enorm, de band met de aanhang ook.

Enorme ontlading na 609 dagen

In april 2017 viel er honderd kilo van zijn schouders. Na enkele donkere maanden waar hij van de ene blessure in de andere sukkelde, veerde Kompany in een uitduel tegen Southampton recht. Hij kopte de 0-1 binnen, zijn eerste goal sinds augustus 2015 - ofwel in 609 dagen. Een spurtje naar het bezoekersvak mocht niet ontbreken, de ontlading was enorm én prachtig om zien.

The passion! pic.twitter.com/8L5AkxoPUA Manchester City(@ ManCity) link

De woonkamer op stelten

Ook vorig seizoen kende Kompany de nodige malaise, maar de feestvreugde bij zijn derde landstitel met City boette er allerminst aan in. Manchester United ging in eigen huis schandelijk onderuit tegen West Brom, de decibels gingen ten huize Kompany tijdens het laatste fluitsignaal met een flinke ruk de hoogte in. De derde Premier League-trofee was een feit, er werd gedanst, gezongen, en ook een videogesprek met De Bruyne mocht niet ontbreken. "Het wordt zaterdag een feest", stelde 'Kev'. Een spraakmakende forfaitzege tegen Swansea volgde.