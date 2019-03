Een ‘muur van geluid’, een NFL-veld eronder en tot 10.000 pintjes per minuut via ingenieus tapsysteem: nieuw stadion Tottenham (eindelijk) open ODBS

24 maart 2019

12u58 0 Premier League Hoogdag in de geschiedenis van Tottenham Hotspur. Met een testevent opent het nieuwe stadion, door ingenieurs bestempeld als ‘het mooiste van Europa’. Kostprijs: 1,16 miljard euro. Capaciteit: 62.062. Als alles goed gaat, wordt Tottenham - Crystal Palace op woensdag 3 april de eerste officiële match.

Elf jaar nadat voorzitter Daniel Levy zijn plannen ontvouwde voor het nieuwe stadion en vier jaar nadat er voor het eerst aan gewerkt werd, wordt er vandaag voor het eerst gevoetbald in het Tottenham Hotspur Stadium, dat vlak naast het oude White Hart Lane in het noord-oosten van Londen herrezen is. 30.000 toeschouwers worden vandaag verwacht voor een U18-wedstrijd tussen de Spurs en Southampton, waarna er volgende zaterdag 45.000 tickets de deur uitgaan voor een zogenaamde ‘legends’ match tussen Tottenham en Inter. De opening was voor begin dit seizoen in september voorzien, maar door allerlei vertragingen komt het er pas zeven maanden later vandaag van. Hieronder de meest opvallende dingen wat het stadion zo speciaal maakt.

‘The Wall of Sound’

Naar analogie met de ‘Gelbe Wand’ van Borussia Dortmund’s Signal Iduna Park, moet de zuidtribune een ‘Muur van geluid’ worden. Een 34 meter hoge tribune uit één stuk, de grootste in Groot-Brittannië, speciaal geconstrueerd om een zo hoog mogelijk intiem sfeergehalte te creëren. Op sommige plaatsen is er minder dan vijf meter van de achterlijn tot het eerste zitje. Goed voor 17.500 plaatsen, al is er ook de mogelijkheid om dankzij ijzeren constructies (om de handen aan vast te houden) veilig recht te staan.

Ingenieus tapsysteem

De bars, waaronder ‘The White Hart’, 'The Dispensary’ en ‘The Goal Line’ (met 65 meter de langste bar in Europa) zullen goed zijn voor hectoliters bier, waaronder zelfs eigen bier afkomstig van de microbrouwerij ‘Beavertown’ die in het stadion verwerkt is. Dankzij een ingenieus tapsysteem zullen er in het stadion maar liefst 10.000 pinten per minuut kunnen geserveerd worden. Of een miljoen tijdens een hele wedstrijd. Vijf pond (5,8 euro) voor het ambachtelijke bier, vier pond voor een pilsbier. Voor koffie, thee of water betaal je 2 pond (2,3 euro).

Tottenham’s new stadium is worth the wait just for their pint machine 🍻



pic.twitter.com/Muswg4pDbl talkSPORT(@ talkSPORT) link

Uitschuifbaar veld zodat er ook NFL kan gespeeld worden

Het allerstrafste is dat veld via drie secties onder een aanpalende parking kan gerold worden, waardoor er een synthetisch veld vrijkomt waarop American Football kan gespeeld worden. Tottenham heeft een tienjarige deal gesloten met de NFL waarbij er elk seizoen minstens twee wedstrijden in het stadion plaatsvinden. Elke sectie weegt meer dan 3.000 ton en wordt via 68 elektrische motoren en 168 wielen verplaatst via een 25 minuten durende operatie.

Volledig cashless

Geld hoef je niet bij te hebben, betalen kan overal met de kaart of via een app op je gsm. De prijzen voor VIP-tickets, met verwarmde zeteltjes, variëren van 2.630 euro tot 17.500 euro. Bij die laatste heb je toegang tot drie restaurants, waarvan er eentje ‘Galvin’ heet en van sterrenchef Tony Galvin is.

How our new home was built.

#SpursNewStadium ⚪️ #COYS pic.twitter.com/vzNZD1u5um Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Iemand piri-piri vleugels?

Fish en chips zal je er nog altijd kunnen krijgen, maar er is ook een een zogenaamde 'Market Place’ waar je eetgelegenheden zoals ‘Naan & Noodle’, ‘N17 Grill’ of ‘Smashed Olive’ terugvindt, waar je onder andere pizza’s met lam en harissa-saus, piri-piri vleugels met frieten of speciale sandwiches kan bestellen. Hier zullen ook live-bands of dj’s na de match optreden, worden legendarische ex-spelers opgevoerd of kan je naar andere Premier League-matchen kijken.

Links naar het verleden

Een 4,5 meter grote replica van het clubsymbool, een haan, is helemaal boven de zuidtribune geplaatst. Je kan daar via een ‘sky walk’, een van de vele troeven van het nieuwe stadion, zelfs naartoe wandelen. Fantastisch uitzicht over Londen incluis. In het historisch geklasseerde ‘Warmington House’ in de buurt, waar vroeger fans samenkwamen, is een museum en zelfs clubarchief gevestigd. Bouwmaterialen van het oude White Hart Lane zijn verwerkt in beton van het nieuwe stadion, zodat “de nalatenschap van White Harte Lane voortleeft” en fans als het ware “wandelen op herinneringen”, dixit clublegende Ledley King.

Enkele foto’s van de wedstrijd:

"Wow!" 😮



Supporters react to seeing our new home for the very first time.#SpursNewStadium ⚪️ #COYS pic.twitter.com/KJhxnFKkmz Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

🗣"Unbelievable. Exciting. A dream come true."



Mauricio's half-time talk at #SpursNewStadium! #COYS pic.twitter.com/XeobWCic7F Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

When you’re scoring the first goal at a new stadium, you’ve gotta make it special 💥🎯🙌 #SpursNewStadium



(🎥 via @SpursOfficial) pic.twitter.com/mMCcOFOaPR B/R Football(@ brfootball) link

Speedy bar technology at new Tottenham stadium pic.twitter.com/7XXOaNEPSp Rob Harris(@ RobHarris) link