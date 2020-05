Een mooi gebaar: Tottenham-spits Harry Kane sponsort Engelse vierdeklasser waar hij profdebuut maakte ABD

15 mei 2020

08u19

Bron: Eigen berichtgeving/ANP 0 Premier League Harry Kane (26) financiert volgend seizoen de shirtsponsoring van Leyton Orient, de League Two-club waar de spits van Tottenham in 2011 zijn profdebuut maakte. Volgend seizoen zullen drie goede doelen, waaronder het zorgpersoneel dat strijdt tegen het coronavirus, pronken op de shirts van de Londense ploeg. Volgens Britse media legt Kane in totaal zo’n 113.000 euro op tafel voor de sponsordeal.

“Ik ben er trots op de club te steunen waar mijn profcarrière begon en ook drie geweldige goede doelen te helpen”, schrijft Kane op Instagram. Op de thuisshirts komt een dankbetuiging te staan aan de zorgmedewerkers in de coronacrisis. Ook komt er ruimte voor de logo’s van twee hulpinstellingen: ‘Haven House Children’s Hospice’ en ‘Mind’.

“Ik ben opgegroeid op een steenworp van het stadion van Leyton Orient en ik ben echt heel blij dat ik de club wat terug kan geven. Ik zie de shirtsponsoring als platform om de helden in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus te bedanken”, aldus Kane, die niet meer stuk kan bij directeur Danny Macklin van de club. “We danken Harry voor zijn hulp en vrijgevigheid. Hij is een waar rolmodel in het moderne voetbal.”

De Tottenham-spits trok in januari 2011 op 17-jarige leeftijd voor een half seizoen naar Leyton Orient op huurbasis. Daar maakte hij zijn profdebuut en scoorde hij vijf keer in achttien wedstrijden. Later volgden nog uitleenbeurten aan Millwall, Norwich en Leicester. Intussen groeide hij uit tot een van ‘s werelds beste spitsen.

