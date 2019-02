Een misverstand, Kepa? Zijn vette knipoog richting camera na farce om wissel doet anders vermoeden ODBS

25 februari 2019

09u17 1 Premier League “Het was niet mijn intentie om de beslissing van de manager te ondermijnen”, sprak Kepa Arrizabalaga nadat hij een onwaarschijnlijk scenario in de finale van de League Cup gecreëerd had. Een gewiekste Baskische knipoog in de camera, na het affluiten van de match en voor de penaltyreeks die hij dus toch voor zijn rekening kon nemen, wakkert de controverse aan.

The more I think about the Sarri-Kepa incident earlier, the more I wish Sarri held firm and made an example out of him. This wink to camera after getting his way summed up the Spaniard’s petulance. pic.twitter.com/KXxkLO2wnA Kevin Egan(@ kev_egan) link

Enerzijds kon Kepa met de knipoog doelen op het feit dat hij er klaar voor was, anderzijds lijkt het op een gebaar dat de interne onrust bij Chelsea alleen maar in de verf zet. De Italiaan, niet de favoriet van de Spaanse garde, heeft de touwtjes niet meer vast. Daarbij niet geholpen door zijn eigenaar, Roman Abramovich, en CEO Marina Granovskaia, die achter de schermen al contacten hebben gelegd met Steve Holland, ex-assistent-coach van Chelsea en nu aan de slag bij Engeland, om Sarri als interim-trainer op te volgen in geval van een implosie. Dat weten ze zelfs binnen de spelersgroep. Power aan de spelers.

Most entertaining part of the game, a stand-off between Kepa and Sarri after he refused to be substituted 🤷‍♂️. #CHEMCI #CarabaoCupFinalpic.twitter.com/8Qrf5iKeP4 Sports News(@ FIFAWCGoals) link

Kepa, de vervanger van Courtois op Stamford Bridge waarvoor Chelsea 80 miljoen euro neertelde, probeerde na de match, net als Sarri, het incident zo hard mogelijk te minimaliseren. Of dat was toch de draai die de spindoctors van Chelsea eraan probeerden geven. Kepa legde er de nadruk op dat zijn relatie met de Italiaanse coach nog altijd een goeie is. “Ik heb het er met hem over gehad en ik denk dat het om een misverstand ging. Al begrijp ik natuurlijk wel dat het alles behalve zo overkwam en dat er overal veel over gepraat wordt. Maar het was niet mijn bedoeling om in te gaan tegen de manager. Ik wou gewoon aangeven dat ik verder kon, hij dacht dat dit niet het geval was. Ach, het was de finale in een finale, dan is de druk groot. Misschien heb ik er de impact wat van onderschat. ”

“Natuurlijk zag ik mijn nummer verschijnen op het bord om vervangen te worden. Alleen duurde het even om aan te geven dat ik verder kon, tot onze dokter terug tot de bank was en dat kon zeggen. Ik gaf helemaal niet aan dat ik niet vervangen wou worden, het was mijn manier om te zeggen dat ik in orde was. Ach... ik weet niet goed wat te zeggen, alleen dat het nooit mijn intentie was om die vervanging te weigeren”, aldus Kepa.

“Ik hoop dat we het positieve na vandaag kunnen onthouden: dat we het tegen een van de beste ploegen ter wereld goed gedaan hebben. We waren dichtbij de zege, hier moeten we op verder bouwen”, besloot de doelman. Terwijl het incident niet meteen directe gevolgen lijkt te hebben voor Sarri of Kepa (hij zou woensdag toch opnieuw in doel staan tegen Tottenham), geloofden de analisten in ‘Match Of The Day’ van BBC alles behalve in de theorie rond een misverstand. “De manier waarop Sarri reageert zeg alles. Hij ging helemaal over de rooie”, aldus Alan Shearer. “Hij wou hem van het veld om een specifieke reden, Kepa luisterde niet en heeft zijn gezag ondermijnd. Pas tien seconden voor de start van de penaltyreeks, ging hij terug bij zijn spelers staan. Daarvoor was hij zelfs bijna weggelopen!”

Ook Ruud Gullit, gewezen coach van Chelsea, was niet overtuigd door de uitleg van Kepa en Sarri na het incident. “Politieke antwoorden om de rust zo veel mogelijk te bewaren, terwijl iedereen natuurlijk zag wat er gaande was. De woede van Sarri zei alles. Ik vind dat de kapitein (Cesar Azpilicueta, nvdr) naar Kepa had moeten gaan om hem te zeggen dat hij van het veld moest”, aldus de Nederlander in MOTD. In de Engelse media schuwen columnisten vandaag de harde woorden niet. “Dit zou zijn laatste match in een Chelsea-shirt moeten zijn. Hij is een schande voor de club. Zoiets heb ik nog nooit gezien”, aldus ex-spits Chris Sutton in Daily Mail’.

Pep didn’t watch the penalty and asked Sterling ‘Where did it go?’



Sterling: “Top Bins” 🔥🔥 #MCFC #CHEMCI pic.twitter.com/c4NHdx0agm ManCityzens.com(@ ManCityzenscom) link

Agüero's "We Won The Cup” dance is everything! 🕺



Don’t you think, @ManCity? 🔥 pic.twitter.com/ua1DP7enh2 Dugout(@ Dugout) link