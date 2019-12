Een “legende” die blijft charmeren: Origi is de knuffelsupersub van Liverpool Kristof Terreur in Engeland

05 december 2019

11u30 0 Eigen berichtgeving Met een knipoog noemt Jurgen Klopp hem een “Liverpool legend”. ‘Div’ verdeelt niet langer. In twaalf maanden tijd is Divock Origi (24) op Anfield uitgegroeid tot een knuffelsupersub. Zijn meest geliefde stand-in.

Anfield ging gisteren op de banken staan. Geen een zonder twee. Divock Origi kreeg een staande ovatie voor zijn demonstratie tegen Everton bekroond met twee doelpunten. Derbyheld. Ook zijn trainer, Jurgen Klopp, stak zijn bewondering niet weg: “Goede loopacties, veel beweging, zijn snelheid en alles leek zo makkelijk, zo natuurlijk.” Origi heeft zijn hoogtes en zijn laagtes, maar zijn elegante trekjes speelt hij nooit kwijt. Charmeur met een bal. Zie ook de sublieme baltoets met zijn tweede doelpunt.

Origi heeft iets met Everton. Of toch met de stadsderby. In lente van 2016 trapte Funes Mori, Argentijnse verdediger met een botte bijl, zijn enkel en opmars bij Liverpool (5 goals in 6 matchen) aan diggelen. Klopp haalt de enkelblessure nog altijd aan als de reden die hem heeft afgeremd. De bevestiging in het seizoen erna bleef echter uit. Origi, pendelend tussen bank en basis, had een goed najaar met 5 goals in 5 matchen. In april 2017 leefde hij na een mindere periode weer even op. Beslissende goals in de race voor een Champions League-ticket, voor het eerst meer dan 10 doelpunten in alle competities, maar die volstonden blijkbaar niet om zijn trainer te overtuigen. Na de zomer kreeg hij een zetje richting exit. Bij Wolfsburg groeide de hoop, met vier goals in zijn eerste negen matchen, na een tijdje uit tot een probleemgeval. Hopeloos hollend achter zijn beste vorm. Enkel aan het eind van het seizoen flakkerde die weer even op. Niet genoeg voor een permanent contract in Duitsland, niet genoeg voor garanties bij Liverpool. Hij mocht definitief beschikken. Origi bleef echter. Omdat hij vond dat zijn verhaal er nog niet geschreven was.

Maar eerst moest hij nog een afrekening maken. Het is opvallend op zijn Instagram. Onbekenden kunnen geen vitriool meer achterlaten op zijn profiel. Alle posts van voor 12 oktober 2018 heeft hij gewist. Spons over het verleden dat hem achtervolgt. Zijn eerste foto, een van hem in het Noorse berglandschap is cruciaal. De trip in de Noorse bergen met neef Arnold, als profvoetballer actief in Noorwegen, was mede de aanzet tot een nieuwe start. Het moment dat hij zich bij Liverpool, waar hij bijna was uitgerangeerd, opnieuw op de rails zette.

Origi: “In het leven moet je dankbaar zijn, denk ik. We hebben heel veel geluk dat we op dit niveau mogen voetballen. Ik heb heel veel vrienden die het niet gemaakt hebben. Er zijn andere mensen die lijden, die ziek zijn. Het leven is veel meer dan voetballen alleen. Uiteindelijk moet je van elke minuut die je krijgt het beste maken. Je weet nooit wat er morgen komt. Vanuit dat standpunt heb ik proberen op te bouwen. Ik weet dat mensen gaan praten. Dat ze ongetwijfeld veel van mij verwachten omdat er in mijn jonge carrière al veel is gebeurd. Maar ik moet me daar van afsluiten.”

Met die goal tegen Everton exact een jaar geleden, een kopbal in de slotminuut na een flater van Pickford, begon Origi aan zijn tocht richting de legende. Zijn revanche voor die tackle van Mori. Een winner tegen Newcastle, een heldenrol in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona, de 2-0 als invaller in de finale tegen Tottenham en woensdag weer een die ze niet snel zullen vergeten. Origi weet zijn momenten te kiezen.

Basisspeler is hij nog altijd niet. Deert hem weinig. Hij voelt zich uitstekend in een rol als stand-in. Fans dragen hem op handen. Zingen zijn naam steeds luider. Zijn trainer noemt hem met een knipoog ‘a legend’. Naast de Champions League mag hij straks misschien ook de FIFA World Cup voor clubs en een Premier Leaguetitel op zijn palmares bijschrijven. Een historische waar Liverpool al 30 jaar op wacht. In zijn ‘road’ naar heeft Origi zich al van zijn hoofdstuk al verzekerd. Onderweg zal hij nog wel een aantal pagina’s opeisen.