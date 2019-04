Een kwestie van centimeters: goal van Sergio Agüero brengt Man City stap dichter bij titel ODBS

28 april 2019

17u16 1 Burnley BUR BUR 0 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Links: het moment waarop City-verdediger John Stones op de lijn wegwerkte in de clash tegen Liverpool. Net geen goal. Rechts: het moment waarop Lowton wegwerkte in Burnley - Man City van deze namiddag. Net over de lijn. De Engelse titelstrijd is zowel letterlijk als figuurlijk een strijd van centimeters.

Met voordeel voor Man City en Kompany, op Turf Moor een hele match autoritair achterin. Een puntje meer (92), dankzij de centimetergoal van Sergio Agüero. De blauwe helft van Manchester werd in de Champions League genekt door de VAR, maar dankt nu de doellijntechnologie. Man City speelt nog tegen Leicester thuis en uit op Brighton. Liverpool trekt naar Newcastle en ontvangt op de slotspeeldag Wolverhampton.

Het verschil tussen de koppositie en de tweede plek, 2 centimeter! 📏😱 pic.twitter.com/pt7Ss2z1JO Play Sports(@ playsports) link

Net zoals eerder deze week op Old Trafford had Manchester City het ook op Turf Moor niet onder de markt voor de pauze. Maar in de tweede helft sloeg de motor wel aan en werd de druk op de goal van Heaton onhoudbaar. Toen ‘El Kun’ een voorzet van Bernardo Silva onder controle kreeg en hij zijn poging via Heaton -net- over de lijn zag gaan, slaakte Pep Guardiola een zucht van opluchting. Voor de Argentijn alweer zijn twintigste competitiegoal. Voor de vijfde keer dat Agüero de kaap van de twintig rond. Alleen Thierry Henry deed in het Premier League-tijdperk even goed. Een tweede City-goal bleef daarna uit, zodat het nog erg spannend bleef tot het laatste fluitsignaal. Maar, in tegenstelling tot in de Champions League tegen Tottenham, bleef City van een horrorscenario met de VAR in de hoofdrol bespaard. Wanneer Burnley dan toch eens in de zestien dreigde te geraken, kuiste Kompany op. Als de ‘Citizens’ straks mogen vieren, heeft Kompany dan toch zijn aandeel in de nieuwe titel gehad. Toch meer dan Kevin De Bruyne, die vorige week tegen Tottenham een nieuwe spierblessure opliep.

Zo dreigt Liverpool, ondanks dat het maar één keer verloor in de Premier League (de kraker op Man City), met lege handen achter te blijven. Voor het eerst dat een ploeg de kaap van de negentig punten rond, zal dit niet volstaan voor de opperste glorie. Met dank aan een heel sterke City-reeks: de zege vandaag, was de twaalfde op rij. Doelpuntensaldo daarin: 27 versus 3. Alleen in 2017 deed de ploeg van Guardiola nog beter, toen ze het Premier League-record van 18 zeges op rij lieten noteren.