Een jaar na de titel: Leandro Trossard spreekt over Genk, de situatie bij Brighton en hoe hij snel z’n kans wil grijpen bij de Rode Duivels

10 mei 2020

18u29 2 Premier League “Dat moment blijf ik mijn hele leven koesteren.” Het was dan ook een enorme ontlading, die eerste titel van Genk sinds 2011. Voor Leandro Trossard (25) betekende het de doorbraak én het sein voor een stap hogerop. Vorige zomer vertrok de Limburger voor om en bij de 20 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion in de Premier League. Trossard vertelt in een interview aan VTM Nieuws over die overstap, het kampioenschap met Genk en het uitstel van z’n debuut bij de Rode Duivels.

Over de situatie bij Brighton: “De looproute is op voorhand uitgestippeld”

Vandaag raakte bekend dat drie spelers van Brighton positief zijn getest op het coronavirus. Net nu de trainingen opnieuw hervatten. Zelf is Trossard niet besmet, maar hij keerde deze week wel terug naar Zuid-Engeland en trainde al een eerste keer. Alles uiteraard volgens de voorzorgsmaatregelen. “Alle spullen, zoals de GPS-vest, liggen klaar. De route op het trainingsveld is uitgestippeld en na de training moeten die spullen op dezelfde tafel worden teruggelegd”, begint de Limburger. “We hadden voorheen ook sessies via Zoom. Het meeste werd dan op de fiets gedaan. Toen ik in België was, kon ik nog wat lopen op mezelf. Zo probeerde ik me fit te houden.”

Trossard verwacht wel dat de Premier League zal worden uitgespeeld. “Ja, dat verwacht ik wel, maar niemand weet natuurlijk hoe lang deze situatie nog zal aanslepen. Maar er is zoveel geld met deze competitie gemoeid dat ze het sowieso wel willen doen. Ze moeten rekening houden met iedereen, want veel spelers hebben nog schrik, voor hun families bijvoorbeeld.”

Over de titel met Genk vorig seizoen: “Ik ben vrij stevig geweest die nacht”

De interesse voor Trossard was na het einde van vorig seizoen groot. Uiteindelijk trok de vinnige flankaanvaller naar Brighton. “Ik heb me hier snel aangepast. Het is een heel leuke stad, en het team beschouwde me vlug als een ploeggenoot. Als je in het begin snel kan tonen wat je waard bent, kun je daar verder op bouwen.” Bij Brighton startte Trossard dit seizoen 16 keer in de basis en was hij goed voor drie doelpunten en vier assists. In zijn debuut tegen West Ham scoorde de winger meteen.

En dan nog even een flashback naar 16 mei 2019. Op de voorlaatste speeldag van de play-offs speelt Racing Genk 1-1 gelijk op Anderlecht, terwijl Club Brugge met 2-0 verliest op het veld van Standard. De Limburgers kronen zich voor het eerste sinds 2011 kampioen. “Dat gebeurt misschien maar één keer in uw leven. Daar moet je dan van genieten en zal ik m’n hele leven koesteren. Het was al een fantastisch seizoen en dat we dat dan zo konden afsluiten, dat was fenomenaal.” En de nacht was navenant: “Ja ik ben dan vrij stevig geweest die nacht (lacht). Maar ja, in dat feestgebeuren komen al die emoties van het hele seizoen vrij. Het was een fantastisch moment.”

Na de titel volgde de grote leegloop. Pozuelo vertrok al voor de play-offs. Na het seizoen verloor Genk naast Trossard ook Malinovskyi, en in januari gingen ook Samatta en Berge het geluk zoeken in Engeland. “Er zijn wel wat spelers vertrokken. Je had er wel wat kunnen op rekenen dat het niet zo vanzelfsprekend zou zijn als vorig seizoen. Dat was het seizoen om te oogsten, en dat hebben we gedaan. Nu lijken ze me wel de weg opnieuw te hebben gevonden. Jammer dat het seizoen dan net stopte.”

Of hij nog contact heeft met sommige spelers van de kampioenenploeg? “Met de Belgische jongens zoals Dries Wouters, Bryan Heynen en Casper De Norre wel. En ook met Sander Berge heb ik nog altijd contact. Dat is een goede vriend geworden door mijn periode bij Genk.”

Over de Rode Duivels: “Ik kan een wedstrijd openbreken, dat speelt in mijn voordeel”

Vorig jaar mocht Trossard voor het eerst proeven van de nationale ploeg, maar spelen kon hij nog niet. “Ik heb een beetje pech gehad met mijn blessure. Vlak voor de wedstrijd tegen Cyprus viel ik geblesseerd uit. Ik sprak toen met de coach en hij zei dat ik die wedstrijd wel had mogen spelen.” Trossard hoopt snel op een nieuwe kans: “Ik weet dat ik m'n kans zou krijgen, dus dat was best zuur. Ik ben wel realistisch dat die kans er zeker nog komt en dat ik die dan maar moet grijpen.”

De Limburger ziet voor zichzelf wel mogelijkheden bij de Rode Duivels, zeker omdat bondscoach Roberto Martinez houdt van spelers die een wedstrijd kunnen doen kantelen. “Normaal ben ik wel een type dat met een actie een wedstrijd kan openbreken. Dat speelt dus zeker in mijn voordeel.” Trossard hoopt, zeker met de drukke periode die er met de nationale ploeg aankomt (een EK en een WK binnen de twee jaar, red.) dat hij zich snel kan inburgeren. “Eens je er bij bent en je kunt je tonen, dan heb je een beetje uw vaste plek. Dan wordt ook die sticker niet meer op u gekleefd van ‘die jongen moet zich nog bewijzen’.”



