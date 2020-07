Een gouden punt: deze Hawk-Eye-blunder van een maand geleden houdt Aston Villa in de Premier League MXG/KTH

26 juli 2020

19u34 5 Premier League Herinnert u zich nog de spookgoal uit de wedstrijd Aston Villa-Sheffield United van 17 juni? Op de eerste speeldag van de herstart van de Premier League grijpt Villa-doelman Nyland naast een vrije trap. Hij pakt de bal pas vast wanneer die duidelijk de lijn al gepasseerd was. Scheidsrechter Michael Oliver keurde het doelpunt niet goed door falen van het Hawk-Eye-systeem. De match eindigde uiteindelijk op 0-0. Een punt dat voor Aston Villa goud waard is nu ze zich redden met een marge van... één punt.

De eerste helft in de wedstrijd Aston Villa-Sheffield is bijna ten einde wanneer Sheffield-speler Norwood een vrije trap vanaf de rand van het veld de zestien in trapt. Villa-doelman Nyland slaat naast de bal. Hij kan de bal pas klemmen als die over de lijn is, en zelfs duidelijk helemaal voorbij de paal. Geen doelpunt, ongeloof bij Sheffield.

De horloge van Michael Oliver, die bevestiging stuurt wanneer een doelpunt binnen is, trilt niet. Pas tijdens de rust, enkele minuten later, krijgt de scheidsrechter bevestiging in z’n kleedkamer. Te laat.

Extra zuur voor Sheffield, want de wedstrijd eindigt op 0-0.

Een punt van levensbelang blijkt nu voor Aston Villa. De Villans verzekerden zich vandaag van het behoud in de Premier League door 1-1 gelijk te spelen tegen West Ham. Had de Hawk-Eye op 17 juni de goal van Sheffield gewoon goedgekeurd, dan speelde Aston Villa volgend seizoen in de Engelse Championship.

Reactie Hawk-Eye

Het bedrijf achter de doellijntechnologie, Hawk-Eye, reageerde na de wedstrijd op het voorval. “De officals kregen geen signaal, noch op de horloge, noch in het oortje. De zeven camera’s die in het stadion opgesteld staan hebben de fase niet kunnen beoordelen omdat de doelman, de verdediger én de paal in de weg stonden. Het is de eerste keer in 9000 wedstrijden dat we zoiets meemaken. Het systeem werd voor de wedstrijd nog getest. De wedstrijdleiding bevestigde dat het systeem werkte.”

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe Hawk-Eye Innovations(@ Hawkeye_view) link

Duur

In Engeland functioneert doellijntechnologie nochtans tot ieders tevredenheid. Alle clubs van de Premier League stemden ermee in om de technologie in te voeren. Vervolgens ging de Premier League als overkoepelende organisatie onderhandelen met Hawk-Eye. Er werd een contract afgesloten voor alle clubs, met inbegrip van de installatie van camera’s in het stadion. De totale kost voor de 20 clubs van de Premier League bedraagt 10 miljoen pond (11,8 miljoen euro), voor een contract van 5 jaar. Elke club uit de Premier League betaalt 475.000 pond (560.000 euro) voor de overeenkomst van 5 jaar.

