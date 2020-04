Een gewaarschuwd man is er twee waard: Tottenham moet hardleerse spelers opnieuw op het matje roepen MDRW

21 april 2020

22u44 0 Premier League Iets met een ezel en een steen. Tottenham Hotspur heeft zijn spelers al voor een tweede keer op de vingers moeten tikken wegens het negeren van de maatregelen rond social distancing . Eerder ging trainer José Mourinho zelf ook in de fout.

Ze blijven hardleers bij Tottenham. Rechtsback Serge Aurier en middenvelder Moussa Sissoko lapten de coronamaatregelen aan hun laars. Op Instagram deelde die eerste een filmpje van hun training in de open lucht. Daarop was te zien hoe het duo - weliswaar met mondmasker - sprintjes trok, zonder de afstandsmaatregelen te respecteren. Het bewuste filmpje werd snel gewist, maar het kwaad was toen al geschied. De beelden werden meteen gretig gedeeld op sociale media en zorgden voor heel wat heisa in Engeland. Werkgever Tottenham was not amused.

📲 | More troubling news for the club incoming as Serge Aurier and Moussa Sissoko train together. #THFC #COYS

pic.twitter.com/EJv4WtjNqs Harry Hotspur(@ HarryHotspurWHL) link

Het is niet de eerste keer dat de Londense club zijn spelers op het matje moet roepen. Enkele weken geleden werd coach José Mourinho tijdens een ‘verboden’ groepstraining gespot met een handjevol spelers. Aurier was toen één van de schuldigen. Als iemand op de hoogte moest zijn van de maatregelen was het dus wel de Ivoriaan.

De twee overtreders boden even later hun excuses aan. “We willen onze excuses aanbieden omdat we niet het goede voorbeeld hebben getoond. We moeten allen de raad van de regering volgen om het aantal slachtoffers van de epidemie beperkt te houden”, zo verklaren de twee spelers in een persbericht. “Als profvoetballers dragen we de verantwoordelijkheid het goede voorbeeld te tonen, zeker in deze onzekere periode.” Aurier en Sissoko zullen om het goed te maken een bedrag overmaken aan de Britse nationale gezondheidsdienst NHS.

Lees ook:

Vertonghen bezorgt 80-jarige fan ondanks lockdown geweldige verjaardag: “Hoe krijg jij jouw dagen gevuld?”

Mourinho houdt ondanks lockdown toch training met drie spelers, Portugees komt met excuses na ophef

Rode Duivel Toby Alderweireld schenkt tablets aan PC Sint-Hiëronymus: “Mooi dat we niet vergeten worden”