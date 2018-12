Een blanco cheque van Chelsea of wachten op Real Madrid: Eden Hazard blijft dubben over toekomst Kristof Terreur

11 december 2018

08u26

Bron: HLNinEngeland / RMC 0 Premier League Eden Hazard (27) leunt rustig achterover. Zelfs nu Chelsea de druk heeft verhoogd op de contractonderhandelingen. Zijn sterspeler is nog altijd niet gehaast om bij te tekenen. Part of the game. “De beslissing ligt in mijn handen”, zegt Hazard op RMC.

Op de officiële kanalen volgt de ene foto de andere op. Marina Granovskaia, CEO van Chelsea, heeft het tegenwoordig druk met poseren. Een elegante handdruk met N’Golo Kanté, sinds 23 november de best betaalde speler bij The Blues. Gisteren zat de rechterhand van Roman Abramovich met een brede glimlach naast aanvoerder César Azpilicueta, die tot 2022 bijtekende. Ze loopt het rijtje netjes af, maar in het moeilijkste dossier is er nog geen doorbraak. Een plaatje naast Eden Hazard (27) zit nog niet in de pijplijn.

Op het symbooldossier bijt ook Granovskaia voorlopig de tanden stuk. Zelfs nu de Rode Duivel, met nog achttien maanden op de loonlijst, in principe kan vragen en krijgen wat hij wil. Een recordsalaris, bonussen inbegrepen, van meer dan 400.000 euro per week. Een aanvoerdersband. Als het moet zelfs de sleutels van de club. Om maar te zeggen: zo diep wil Chelsea buigen voor zijn sportief en commercieel uithangbord. Alleen hapt die voorlopig niet.

Hazards hoofd staat nog altijd naar Real Madrid. In afwachting van de grote droom houdt hij alles af. Hazard speelt het spel zoals elke speler met een overeenkomst die haar einde nadert: hard to get. Zelfs bij de club kennen ze zijn wensen. Een jaar na de eerste voorzichtige onderhandelingsaanzet staat Chelsea geen stap verder. “We hebben een beetje gepraat, maar daarna zijn de gesprekken gestopt”, bevestigt Hazard aan RMC. “Wij wachten.”

Gevraagd naar de status van de gesprekken kwam Maurizio Sarri, als trainer de spreekbuis van de club, vorige week met volgende update: “Jullie weten allemaal hoe belangrijk Eden Hazard voor ons is, zoals elke speciale speler. Het is nu aan hem, denk ik. De club wil zijn contract nu meteen openbreken, maar het is aan hem. Bal in zijn kamp. Tekent hij bij of niet? Natuurlijk wil ik dat hij blijft, maar alleen als hij zelf ook wil blijven. Ik weet dat er discussies aan de gang zijn met de vertegenwoordigers van Hazard. Elke week zelfs, denk ik.”

Overdrijven doet geen zeer. Subtiel voerde Sarri zo de druk op: de pogingen van Chelsea groter voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. De concrete onderhandelingen waarvan sprake zijn er momenteel geen. Status quo op nul, maar voor de club is er wel degelijk haast mee gemoeid. Er hangt Chelsea een transferverbod van twee jaar boven het hoofd wegens het illegaal vastleggen van jeugdspelers. Zie ook de urgentie bij de contractverlengingen, in het geval dat.

Pulisic als alternatief

Voor het einde van de wintertransferperiode wil Chelsea graag duidelijkheid van Hazard. Als hij zijn krabbel niet zet, wenst Granovskaia zo snel mogelijk voor een vervanger te kunnen gaan. Cristian Pulisic van Dortmund (prijskaartje van 70 miljoen) is de prioriteit, maar dat maakt Hazards rekening niet. Hij pokert lustig door, Real indachtig.

“Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt”, zegt Hazard. “Not yet. De nieuwe trainer van Chelsea denkt over het voetbal zoals ik. We zullen zien. Mijn familie voelt zich goed in Londen, maar ik word 28. Ik wil na mijn carrière geen spijt hebben van bepaalde beslissingen. Ik moet een knoop doorhakken. Wanneer weet ik nog niet, maar ik zal een beslissing nemen.”

“Jullie weten allemaal dat ik een zwak heb voor Real Madrid. Zelfs zonder Zidane. We zullen wel zien. Ik maak dit seizoen in ieder geval af bij Chelsea. Ik lig dan nog een jaar onder contract. We zullen zien.”

Hazards prestaties lijden niet onder zijn onzekere toekomst. Met 7 goals, 8 assists en een beslissende actie elke 76 minuten is hij de meest efficiënte speler in de Premier League. Wanneer hij op het veld staat, heeft hij een voet in 54 procent van de goals van Chelsea. Zijn 8 assists zijn er evenveel als Kevin De Bruyne vorig seizoen na 16 speeldagen - toen overal bewierookt als passmaster.