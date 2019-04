Eén Belg kan sowieso met FA Cup pronken, maar het is niet antiheld Leander Dendoncker KTH

07 april 2019

20u21 0 FA Cup Minstens een Rode Duivel pronkt midden mei op Wembley met de FA Cup: Kevin De Bruyne en Vincent Kompany (Man City) of Christian Kabasele (Watford). Leander Dendoncker was de antiheld bij Wolves.

Een gehurkt hoopje ellende. Gebogen hoofd. In extra tijd dook Troy Deeney in de zestien slim over de uitgestoken voet van Leander Dendoncker. Vanop de stip trapte diezelfde Deeney de gelijkmaker binnen. De grond zakte even weg onder de voeten van Dendoncker - nota bene ervoor een aantal keer stevig geschopt door Deeney. Na de moeilijke start en het fantastische vervolg ongetwijfeld het dieptepunt uit zijn Wolvescarrière. De pineut. Een zegezeker Wolves liet een finale in een fractie van een seconde uit de handen glippen. Getekend Dendoncker. In de verlengingen trapte Gerard Deulofeu – ook al maker van de heerlijke eerste toen Dendoncker hem liet uithalen – Watford naar glorie. Van 0-2 naar 3-2. Op de bank juichte Kabasele mee. De ene Belg in de wolken, de andere in een dip.



Het rijtje is enkel in 2012 onderbroken. Sinds 2009 zat er telkens een landgenoot in de wedstrijdkern van een ploeg die de finale van de Engelse beker speelde. Vijf hebben er een op hun palmares: Kompany, Vermaelen, Marouane Fellaini, Courtois en Eden Hazard. Daar komt er straks minstens een bij. Voor het tweede seizoen op rij ontmoeten twee ploegen met een Rode Duivel elkaar op Wembley. Vorig jaar was Hazard de matchwinnaar tegen Man United, met Lukaku op de bank en Fellaini in de tribune.