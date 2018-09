Eden op z'n best: flitsende en scorende Hazard draagt bij aan perfect rapport van Chelsea Redactie

01 september 2018

17u50 0 Chelsea CHE CHE 2 einde 0 BOU BOU Bournemouth Premier League Maurizio Sarri heeft zijn debuut bij Chelsea niet gemist. The Blues hadden geen kind aan Bournemouth, al vielen de treffers pas in de laatste twintig minuten. Invaller Pedro brak de ban, waarna Hazard na een prima combinatie en dito schot de boeken helemaal dicht deed. 2-0 én twaalf op twaalf voor de club uit Londen. Maar vooral: Eden flitste als vanouds en voelt zich in Engeland nog steeds in zijn sas.

Wie anders dan @hazardeden10 dirigeert @ChelseaFC naar 12 op 12 🎼 pic.twitter.com/fc38pfeWEU Play Sports(@ playsports) link

De Spaanse invaller Pedro brak de wedstrijd op Stamford Bridge in de 72ste minuut open na een combinatie met een andere invaller, de Franse spits Olivier Giroud. Pedro kapte op de rand van het strafschopgebied Aké uit en trapte de bal met rechts langs doelman Asmir Begovic. In de slotfase besliste Eden Hazard - die bijwijlen dolde met de defensie van de bezoekers - de wedstrijd op aangeven van Marcos Alonso met de 2-0. Z'n tweede goal dit seizoen, na een penalty in Newcastle. Ondanks de tot dusver weinige speelminuten mooie statistieken voor de Rode Duivel, met ook al twee assists.

Voor het Bournemouth van Eddie Howe betekende dat na twee zeges en een gelijkspel de eerste nederlaag van dit seizoen. Chelsea van zijn kant klimt naast Liverpool, dat eerder vandaag met 1-2 won bij Leicester, met het maximum van de punten op kop. Morgen kunnen ze nog bijgehaald worden door Tottenham of het verrassende Watford, die elkaar in een onderling duel op Vicarage Road in de ogen kijken.