Eden Hazard schaart zich achter Raheem Sterling in racisme-rel met fans van Chelsea: “Voor mij zijn dat geen supporters” MDB

11 december 2018

18u03

Bron: Sky Sports, Daily Mail, TalkSPORT 0 Premier League “Voor mij zijn dat geen fans.” Eden Hazard neemt het op voor Raheem Sterling. De Engelse international haalde na de topper tussen Chelsea en Manchester City aan dat enkele fans van The Blues hem racistisch hadden bejegend. Iets wat de supporters in kwestie nu ontkennen.

Zaterdagavond op Stamford Bridge. Raheem Sterling wil in de clash tegen Chelsea een bal oppikken, maar krijgt dan geen al te fraaie woorden van enkele thuisfans naar zijn hoofd geslingerd. De speler van Manchester City reageerde met de glimlach, maar vertelde na de wedstrijd wel dat het om racistische uitspraken ging. “Ik steun hem, want om eerlijk te zijn is Sterling een fantastische speler”, nam Eden Hazard het voor Sterling op. “Ik denk dat het onderzocht wordt, dus we weten niet wat er kan gebeuren. De beschuldigden worden fans genoemd, maar voor mij zijn dat geen fans. Ik denk dat de echte Chelsea-fans hun club toezingen en gewoon genieten van de wedstrijd. Ik steun Raheem en dit soort van racisme kan niet getolereerd worden in het stadion. Als hij iets te zeggen heeft, zegt hij het ook. Als ik als speler in zo’n situatie zou komen, zou ik ook iets zeggen. Het gebeurt soms in het voetbal. Niet alleen in Engeland, maar overal. Het moet stoppen.”

Colin Wing is een van de supporters die beschuldigd wordt van de racistische uitlatingen aan het adres van Sterling. Ondertussen reageerde de 60-jarige Engelsman ook. “Ik schaam me diep voor mijn gedrag en voel me erg slecht, maar ik heb hem geen ‘black c***’ genoemd. Ik noemde hem een ‘Manc c***’”, vertelde Wing aan de Daily Mail. Hij voegde er ook aan toe dat hij niet alleen zijn abonnement, maar ook zijn job kwijt raakte na het incident. “Ik ga nu al 50 jaar naar Chelsea en door mijn plaats in het stadion word ik meestal opgemerkt door de camera’s. Als ik een geschiedenis had door zo’n dingen te zeggen, dan hadden ze me nu al gepakt.”

“Niemand rond mij heeft gezegd dat ze iets hoorden”, gaat de man verder. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan Raheem en hoop dat hij een betere man kan zijn dan ik door ze te accepteren. Ook al was het niet racistisch, toch was het niet juist wat ik zei. Zelfs vloeken is slecht. Ik was helemaal verkeerd, maar ik verloor mijn job en mijn abonnement en zo heeft iedereen wat ze wilden. Dus waarom kunnen ze me niet gerust laten?” De man vertelde ook dat hij al twee keer met de politie had gesproken, maar dat hij voorlopig niet vervolgd werd. De zaak wordt nog steeds onderzocht.

Ook een andere beschuldigde liet van zich horen. “Ik zei niets racistisch, maar ik geef wel toe dat ik hem uitschold en hem een schande voor Engeland heb genoemd”, vertelde een zekere Dean aan TalkSPORT. “Het was een passionele wedstrijd en we moesten winnen, maar dat is geen excuus. Ik verontschuldig me dan ook. Het spijt me echt”, klonk het.