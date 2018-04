Eden Hazard praat over zijn frustrerend seizoen: "Het was niet zo goed, my friend" Kristof Terreur in Engeland

22 april 2018

09u40

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League “Mijn seizoen? Het was niet zo goed, my friend.” Eden Hazard verschuilt zich zelden achter excuses. Ook niet voor zijn mindere vorm de afgelopen twee maanden. Na 7 goals in zijn eerste 10 matchen in 2018 sukkelde hij, net als zijn ploeg, in een vormdip. “Frustrerend.”

Twee Premier Leaguetitels, de Europa League, de League Cup en alle individuele awards. Op twee prijzen na heeft Eden Hazard in zes seizoenen bij Chelsea alles gewonnen wat er in Engeland te winnen valt. Enkel de Champions League en een FA Cup ontbreken nog. Na een teleurstellend seizoen, waarin de kampioen constant achter zichzelf aanholde, hoopt hij alsnog een troostprijs te pakken. Zondagmiddag kan Chelsea zich ten koste van Southampton plaatsen voor de finale van de FA Cup, waar Manchester United wacht. “Ik heb die FA Cup nog nooit gewonnen”, zegt Hazard. “Dit is een goed seizoen om dat recht te zetten. Ik wil die prijs absoluut winnen. Zal die beker ons jaar goedmaken? Ja en nee. Ik denk niet dat we een goed seizoen hebben gespeeld, maar de FA Cup kan het toch een beetje kleur geven. We staan vijfde in de Premier League, zijn uitgeschakeld in de Champions League, haalden de halve finales van de League Cup. Dus voor mij is dat een slecht seizoen."

Hazard dubt over zijn toekomst bij Chelsea. Voorlopig wil hij zijn contract, dat tot 2020 loopt, niet verlengen. In afwachting van een aanbod van Real Madrid houdt hij alle deuren open. Maar hij weet ook dat hij persoonlijk evenmin het beste seizoen achter de rug heeft. Ondanks het feit dat hij met 16 doelpunten topschutter is bij ‘The Blues’ – een gemiddeld aantal goals dat hij ook in de twee kampioenenjaren haalde. En ondanks het feit dat Conte hem niet altijd in zijn beste positie uitspeelde. Hazard: “Het is niet zo goed geweest, mijn vriend. Ik heb wel wat goals gemaakt, maar liever win ik matchen. Zelfs al scoor ik 50 treffers. Ik ben gefrustreerd door de resultaten. Ik miste de voorbereiding door een blessure (hij was drie maanden out met een enkelbreuk, red). En het is niet makkelijk om daarna terug te keren. Ik denk dat ik in mijn eerste twee maanden erg goed was. Maar wanneer het team mij echt nodig had, zoals in de Champions League tegen Barcelona, presteerde ik niet op niveau. De voorbije twee maanden was ik niet goed. Ik ben gefrustreerd. Maar ik probeer vooruit te kijken en ga de komende weken alles geven. We zullen wel zien.”