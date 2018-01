Eden Hazard over contractverlenging bij Chelsea: "Eerst moet Thibaut tekenen, dan ik" Mike De Beck

09u42

Bron: Mirror Football, Twitter 9 Getty Images

Veel schoon volk gisteren in de 02 Arena. Onder andere Eden Hazard en Thibaut Courtois trokken er op uit om in Londen naar de NBA-wedstrijd tussen de Boston Celtics en de Philadelphia 76ers te bekijken. Uiteraard werd de middenvelder van Chelsea gepolst over zijn contractverlenging. Eden Hazard heeft nog een contract van 2,5 jaar en houdt voorlopig de boot af. Chelsea is wel bereid om de dribbelvaardige middenvelder een loon 340.000 euro per week aan te bieden. Daarmee zou hij de bestbetaalde speler in de Premier League worden.

"Ja", antwoordde de 27-jarige Rode Duivel op de vraag van een journalist van Mirror Football of hij de nieuwe deal zal ondertekenen. "Eerst moet Thibaut (Courtois red.) tekenen, daarna zal ik dat doen." In een filmpje dat circuleert op Twitter zegt Hazard dan weer tegen een fan dat hij zich geen zorgen moet maken. "Verlaat Chelsea niet", zegt de supporter. Waarop Hazard gevat antwoordt: "Nooit." Ook Kevin De Bruyne en zijn makelaar Patrick De Koster passeren in die video de revue.

Eden Hazard tells a fan at #NBALondon that he will NEVER leave Chelsea! pic.twitter.com/EO6iN1js4T ESPN UK(@ ESPNUK) link

REUTERS