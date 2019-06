Eden Hazard neemt met emotionele brief afscheid van Chelsea-fans Redactie

07 juni 2019

23u21

Bron: Facebook

Aan mijn Chelsea-vrienden en -familie

Jullie weten nu dat ik naar Real Madrid ga. Het is geen geheim dat dat mijn droom was sinds ik nog een jongetje was dat zijn eerste goal scoorde. Ik heb heel erg mijn best gedaan om dat niet te laten afstralen op mijn prestaties of die van het team in de afgelopen zes maanden - een moeilijke periode vol speculatie en media-aandacht.

Nu zijn de clubs er samen uitgekomen en ik hoop dat jullie begrijpen dat het nu tijd was voor mij om de volgende stap te zetten. Ieder van jullie zou dat ook moeten doen wanneer je de kans hebt om je dromen achterna te gaan. Chelsea verlaten is de grootste en moeilijkste beslissing in mijn carrière tot dusver. Nu is het dus bekend dat ik vertrek en ik zou graag nog één ding benadrukken: ik heb genoten van elk moment dat ik hier was en ik heb op geen enkel moment overwogen de club te verlaten voor een andere club dan Real Madrid.

Ik was amper 21 toen ik hier aankwam, dus ik ben samen met jullie gegroeid als man en als voetballer. Dankzij jullie ben ik nu aanvoerder van de Belgische nationale ploeg ook. Er zijn natuurlijk moeilijke momenten geweest, zowel voor mij persoonlijk als voor de ploeg, maar dat is eigen aan profvoetbal. Voor mij is voetbal de bal aan mijn voeten hebben, wedstrijden spelen en van elk moment genieten. We mogen van geluk spreken dat we zo’n mooi spelletje kunnen spelen en dat is ook altijd mijn raad aan zij die vragen om coachingtips! Speel voetbal en amuseer je!

Zelfs wanneer we slecht speelden, probeerde ik mijn best te doen en dat kwam alleen maar door jullie ongelofelijke steun. Die fighting spirit, goesting en het nooit willen opgeven maakt deel uit van de cultuur hier bij Chelsea en die komt er alleen dankzij jullie.

Wanneer ik terugdenk aan de vele speciale momenten in het Chelsea-shirt, en dat zijn er veel, mogen we van geluk spreken dat we veel meer wonnen dan verloren. Zij die me kennen weten dat ik niet bezig ben met mijn palmares, al wat ik kan zeggen is dat elke prijs die ik won, zowel collectief als individueel, ongelofelijk was. Op een dag zal ik terugblikken, met een biertje in de hand, en met de glimlach en trots vertellen over de rebound die ik binnenkopte na mijn gemiste penalty in de kampioenenwedstrijd tegen Crystal Palace, of over mijn goals tegen Tottenham, Arsenal of Liverpool.

De herinneringen zijn erg levendig door de sfeer en het moment dat gecreëerd wordt, ik hoop dat jullie ze altijd zullen herinneren met trots, zoals ik dat zal doen. Of het nu op tournee in de Verenigde Staten was, of op een dinsdagavond in Sunderland, een donderdag in Rusland of uiteraard ELKE wedstrijd op Stamford Bridge, jullie hebben me altijd gesteund en aangemoedigd om voetbal te spelen en mezelf te zijn. Ik heb ervan genoten, ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben zoals ik. Het enige dat me spijt is dat ik geen prijs voor mijn verdedigend werk heb gepakt.

We hadden veel geweldige spelers en mijn meest trotse momenten kwamen er altijd als onderdeel van het team. We hebben de FA Cup gewonnen, League Cups, Europa Leagues en Premier Leagues als een familie. Elke prijs was speciaal op zijn manier. Natuurlijk was de match in Baku een paar weken geleden de perfecte manier om een lang en hard seizoen na het WK af te sluiten.

Chelsea en vooral de Chelsea-fans zullen altijd speciaal voor me zijn. Volgend seizoen zal ik eerst en vooral naar jullie resultaten zoeken. Ik hoop dat we tegen mekaar uitgeloot worden in de Champions League, zodat we mekaar opnieuw ontmoeten.

Voor ik ga wil ik nog een laatste bedanking uiten aan de club voor hun enorme inspanningen. Tot mijn ex-collega’s: we zullen afscheid nemen op het goeie moment. Ik moet eigenaar meneer Abramovich en zijn bestuur bedanken om me te helpen niet één, maar twee dromen te realiseren. De eerste was om voor Chelsea te spelen, de tweede om naar Real Madrid te gaan.

Ik wens iedereen het beste, mijn vrienden.

Eden