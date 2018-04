Eden Hazard met vette knipoog: "Ik verdien elk jaar de titel van beste speler in de Premier League" Mike De Beck

14 april 2018

09u42

Bron: Sports Late Night 10 Premier League Wie wordt straks verkozen tot de beste speler van de Premier League? Het lijkt een tweestrijd te gaan worden tussen Mo Salah en Kevin De Bruyne. Eden Hazard, de landgenoot van die laatste, hoopt alvast dat 'KDB' met de trofee aan de haal gaat. Al gooide de dribbelkont van Chelsea er nog in geheel eigen stijl een vette knipoog tegenaan.

"Wie de titel van beste speler in de Premier League verdient? Kevin", vertelde Eden Hazard in een interview met Sports Late Night. "Omdat hij en z’n ploeg een goed seizoen speelden. Het is altijd makkelijk om te stemmen voor iemand die in een sterke ploeg speelt. Er is ook Mo Salah die een goed seizoen heeft gespeeld, voor een eerste seizoen bij Liverpool. Het zal tussen die twee gaan. Maar ik stem uiteraard voor Kevin want hij is een Belg en omdat hij het ook verdient."

Maar Eden Hazard zou Eden Hazard niet zijn als er ook geen grapje aan te pas mag komen. "Of ik die titel ook verdien? Ja natuurlijk. Ik verdien het elk jaar, maar soms moet je de anderen ook iets gunnen", grinnikte de Belg.