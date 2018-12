Eden Hazard met assist voor beslissende 2-0 in derby van West-Londen tegen Fulham Redactie

02 december 2018

14u45 0 Chelsea CHE CHE 2 einde 0 FUL FUL Fulham

Eerherstel voor Chelsea in Londen, na de opdoffer vorige week tegen Tottenham. Tegen de nabije buren van Fulham in West-Londen, werd het 2-0. Pedro maakte er na drie minuten al 1-0 van (zie video hieronder), waarna Eden Hazard, die menig duel uitvocht met Denis Odoi, de assist voor de 2-0 van Loftus-Cheek in huis had. De kapitein van de Rode Duivels was een van de meest dreigende Blues en zag even voor die 2-0 nog een poging gered door doelman Rico. Morata knalde de rebound onbegrijpelijk over. Na de pauze een wat beter Fulham, maar Chambers kon niet gelijkmaken zodat de ploeg van Ranieri en Mitrovic rode lantaarn blijft in de Premier League.

.@ChelseaFC slaagt er als derde club in om 1000 thuisdoelpunten te scoren in de @premierleague! 🎉1⃣0⃣0⃣0⃣🎉 pic.twitter.com/RPTjAuoHSS Play Sports(@ playsports) link

Meer over Fulham

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Morata

Ranieri

Mitrovic