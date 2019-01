Eden Hazard helpt Chelsea met tiende assist van seizoen voorbij Newcastle United TLB/XC

12 januari 2019

20u23 1 Chelsea CHE CHE 2 einde 1 NCU NCU Newcastle United Premier League Chelsea heeft in eigen huis met 2-1 de maat genomen van Newcastle United. Eden Hazard deed met een assist bij het laatste doelpunt zijn duit in het zakje. Voor de Rode Duivel was het reeds zijn tiende beslissende pass van het seizoen.

Na amper negen minuten stond de 1-0 op het bord. David Luiz pakte uit met een heerlijke lange bal op Pedro, waarna die laatste keurig afwerkte. Nadien liet Chelsea het tempo zakken. Newcastle profiteerde optimaal: Ciaran Clark knikte net voor rust de gelijkmaker tegen de touwen.

In de tweede helft kreeg Pedro al snel een grote kans, maar Martin Dubravka voorkwam de 2-1. Tien minuten later was het wél prijs. Eden Hazard bediende Willian, die vervolgens een fraaie plaatsbal uit zijn rechtervoet toverde. Meteen ook de winnende treffer.

Voor de Rode Duivel was het z’n tiende assist van het seizoen. Daarmee is hij de voorlopige assistkoning van de Premier League. Drie minuten voor tijd werd Hazard gewisseld voor Olivier Giroud. In het klassement blijft Chelsea vierde, op tien punten van leider Liverpool. Newcastle bekleedt de achttiende positie.

