Eden Hazard had na nieuwe goal in topper in zijn geheel eigen stijl aparte boodschap voor Liverpool-spits ODBS

30 september 2018

20u07 10 Premier League Eden Hazard speelt momenteel niet alleen alles kapot op het veld, in zijn geheel eigen stijl blijft de Rode Duivel ook ernaast charmeren. Zelfs na ultiem en zuur puntenverlies in de topper tegen Liverpool nog steeds goedgeluimd.

Nieuwe topmatch, nieuwe topgoal voor Eden Hazard gisteren op Stamford Bridge tegen Liverpool (1-1). Inmiddels zit hij aan tien schoten op doel dit seizoen in alle competities, zeven goals en twee assists. Cijfers uit de categorie Messi en Ronaldo. Twee keer in vier dagen beslissend in een topper ook, Angstgegner van Liverpool. Maar zaterdag leverde zijn doelpunt niet de zege op. Met een geweldige goal in de slotminuten stak Daniel Sturridge daar een stokje voor. Wat in de mixed zone achteraf een leuke conversatie opleverde tussen Hazard en Sturridge, met wie de Rode Duivel in het seizoen 2012/2013 nog samenspeelde in Chelsea. "Fantastisch doelpunt... maar zorg je er wel voor dat je dit ook volgend weekend doet?" Liverpool speelt dan tegen titelfavoriet Manchester City.

Later in the tunnel, Eden Hazard tells Daniel Sturridge:

“Great goal.... just make sure you do it again next weekend! “

Liverpool play Man City next Sunday. @hazardeden10 @DanielSturridge @ChelseaFC @LFC @ManCity #CHELIV pic.twitter.com/ve0yOeitFN DES KELLY(@ DesKellyBTS) link

“Ik zei hem achteraf dat de goal niet slecht was, eerlijk gezegd”, aldus Hazard in zijn typische stijl bij de BBC. “Hij scoorde twee keer, eentje op woensdag en eentje vandaag, zoals ik. Misschien wil hij zijn zoals ik... (lachje) Nee, hij is een geweldige speler. Ik had het geluk met hem even te mogen samenspelen bij Chelsea - ik weet dus wel tot wat hij in staat is. Hij is de voorbije jaren zwaar afgeremd door blessures, maar wanneer hij fit is en mag spelen kan hij je pijn doen met zulke goals. Dus ik ben blij voor hem. Niet blij voor Chelsea, wel blij voor hem." (knipoog)

Eden Hazard appreciates great goals, whoever scores them. pic.twitter.com/sWcA77JqGs Match of the Day(@ BBCMOTD) link