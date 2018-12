Eden Hazard en co in eigen huis onderuit tegen Leicester, dat eindelijk nog eens topclub klopt LPB

22 december 2018

17u55 0 Chelsea CHE CHE 0 einde 1 LEI LEI Leicester City

Naast Manchester City is ook Chelsea vanavond op eigen veld verrassend onderuit gegaan. ‘The Blues’ moesten op Stamford Bridge met 0-1 buigen voor Leicester City. Jamie Vardy nam kort na de pauze de enige goal van de wedstrijd voor zijn rekening. Leicester had de laatste zeventien duels tegen een ploeg uit de top zes van vorig jaar niet gewonnen. De laatste keer dat een topclub werd verslagen, was op 6 februari 2016. Toen werd het 3-1 tegen Manchester City. Eden Hazard speelde de hele wedstrijd, maar kon niet beslissend zijn. Chelsea blijft vierde, Leicester rukt op naar de negende plaats.

Fulham speelde 0-0 gelijk bij Newcastle, Denis Odoi maakte de 90 minuten vol. Bij Watford speelde Christian Kabasele eveneens de hele wedstrijd, hij wist op bezoek bij West Ham wel te winnen. Goals van Deeney en Deulofeu zorgden voor een 0-2-zege.

Huddersfield, met Isaac Mbenza in de basiself en Laurent Depoitre op de bank, verloor met 1-3 van Southampton. Redmond en Ings brachten de bezoekers 0-2 voor, Billing bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd. Obafemi legde de match in een definitieve plooi.