Eden Hazard eert idool en inspiratiebron Riquelme JH

09 april 2019

17u50

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter 0 Voetbal Gisterenavond deed Eden Hazard andermaal alle monden openvallen op Stamford Bridge. Na een zoveelste dribbel opende onze landgenoot op fantastische wijze de score tegen West Ham. Hazard is een van de grote sterren van het huidige mondiale voetbal. Toch heeft ook de Belgische dribbelkont nog altijd zijn helden.

Dat Eden Hazard een grote fan was van Zinedine Zidane is algemeen geweten. Maar gisteren maakte Hazard ook nog eens duidelijk dat de aanvoerder van de nationale ploeg ook een boon had voor de Argentijnse aanvallende middenvelder Juan Román Riquelme. Die bewondering is wederzijds: ‘El Muto’ (‘De Stille’) stuurde de 28-jarige Belg onlangs een gesigneerd truitje met de boodschap “Voor het genie Hazard”. Als bedanking vierde Hazard zijn eerste van twee doelpunten met zijn handen naast zijn oren, een eerbetoon aan de typische ‘Riquelme-viering’.

El 8 de abril de 2001 Boca le ganó 3 a 0 a River en La Bombonera con goles de Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y Guillermo Barros Schelotto. Riquelme, enfrentado públicamente con Mauricio Macri, festejó el gol que convirtió en aquel partido haciendo por primera vez el Topo Gigio. pic.twitter.com/SUnQIF6Wei David Mosquera(@ renaldinhos) link

Alto regalito de Roman para @hazardeden10 ..no ? pic.twitter.com/ki3qFfBBqT Luis Fregossi(@ LuisFregossi) link

Riquelme was een spelmaker van de zuiverste soort: niet van de snelste, maar wel een fluwelen baltoets en een fenomenaal speldoorzicht. ‘Romy’ speelde het grootste deel van zijn carrière in eigen land bij Boca Juniors en maakte ook bij het Spaanse Villarreal furore. De Argentijn speelde één seizoen bij Barcelona, maar daar kende hij minder succes. Begin 2015 kondigde Riquelme zijn afscheid aan. Zijn carrière sloot hij af bij zijn allereerste jeugdploeg Argentinos Juniors. Ook toen gaf Hazard al blijk van zijn bewondering voor de Argentijn en bedankte hem voor alles.

Juan Román Riquelme thank you for everything😭😭 Eden Hazard(@ hazardeden10) link