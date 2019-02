Eden Hazard dribbelt en trapt ze op een hoopje: Chelsea smeert hekkensluiter forfaitcijfers aan, Higuain opent rekening Kristof Terreur en Manu Henry

02 februari 2019

17u51 0 Chelsea CHE CHE 5 einde 0 HUD HUD Huddersfield Town Premier League Het hoofd bij Real Madrid. Ruzie met zijn trainer. Gebrekkige mentaliteit. Eden Hazard (28) heeft het de voorbije dagen mogen lezen, mogen horen. Reactiemaatschappij waarin men snel vergeet wat 24 uur eerder is gebeurd. Tegen rode lantaarn Huddersfield zette hij de puntje op de i. Goals 11 en 12 van het seizoen en de grote held.

Stamford Bridge veerde in minuut 75 recht. De handen gingen op mekaar, zijn naam werd gescandeerd. De 43.000 Chelseafans bedankten Eden Hazard met een staande ovatie voor zijn stand-out performance. Het was maar Hudderfield, de zwakste ploeg in de Premier League. Hij speelde ze letterlijk op een hoopje. Twaalf dribbels ingezet, twaalf geslaagd. Geen stat die zijn dominantie beter uitdrukte dan die. Dribbelkoning. Chelsea’s beste speler. Ze gaan hem straks missen wanneer Real Madrid zijn offensief inzet. 15 goals heeft hij dit seizoen gemaakt in alle competities, 12 in de Premier League. Met de 10 beslissende passes in de competitie erbovenop is hij rechtstreeks betrokken in bijna 50 procent van de Chelseagoals in de Engelse topklasse. Zo belangrijk dus.

Een stevige high-five volgde. Tussen Sarri en Hazard is er niks gebroken. De aanvoerder van de Rode Duivel is geen ruziemaker en kan best incasseren. Ook als zijn trainer hem, openlijk, op zijn werkpunten wijst. Vrijbuiter Hazard is soms te intuïtief voor het programmatie-voetbal van Sarri, te veel plezierzoeker en niet die winnaar die Italiaanse coach graag zien – je gaat zijn persoonlijkheid niet veranderen. “Hij groeit als teamspeler”, zalfde Sarri vrijdag, nadat hij Hazard de voorbije weken prikjes had uitgedeeld. Nu ja, dat Hazard geen leider is, is niet echt een steek. Dat weet de speler zelf ook. Als eerste.

Wakker ligt Hazard hoegenaamd niet van wat zijn trainer op persconferenties zegt. Of toch veel minder dan de Engelse pers en de kritische fans op sociale media. Toen Sarri deze week zei dat ‘Als Hazard wil vertrekken, hij mag gaan’ was dat voor vele fans op de online platformen een sein om te schreeuwen dat de club hem zo snel mogelijk moet verpatsen. Nadat hij tijdens de afgang op Bournemouth (4-0) mee afgleed, klonk dat geroep nog harder – Hazard was inderdaad zwak. De reactiemaatschappij. Meteen was alles vergeten wat hij dit seizoen voor Chelsea heeft betekend. Hoeveel plezier hij de club de afgelopen zes jaar heeft gebracht. De echten weten hem wel te waarderen. Zoals op Stamford Bridge werd bewezen.

Gonzalo Híguain opende de score met een typische spitsengoal. Hazard verdubbelde de score vanop de spits. De 200ste goal waarin hij als prof direct was betrokken in competitieverband: 116 doelpunten en 84 assists in 379 wedstrijden. Beslissend in meer dan een op twee. Niet eens zo’n slechte stats voor een winger – aan die van buitenaardsen Messi en Ronaldo kan toch niemand aan. Na rust legde Hazard de match in een beslissende plooi na een knappe dribbel. Ook die cijfers liet hij eruit springen. Híguain, met een pareltje, en Luiz zorgden voor de forfaitscore. Die laatste wiste het etiket van mister 50 percent uit. Betrokken in 22 goals op 45.