Eden Hazard bijt tanden stuk op Everton, Chelsea geraakt niet verder dan scoreloze draw GVS

11 november 2018

17u12 0 Chelsea CHE CHE 0 einde 0 EVE EVE Everton Premier League Puntenverlies was niet ingecalculeerd. Chelsea kwam op eigen veld niet verder dan een scoreloze draw tegen Everton. Kansen vielen aan beide zijden, maar onder meer Eden Hazard - negentig minuten tussen de lijnen en voortdurend bewaakt door één of meer pionnetjes van The Toffees - miste de winning goal. Manchester City kan straks profiteren van het gelijkspel en ook Liverpool wipt dankzij de draw over de mannen van Sarri.

In minuut 72 had de Rode Duivel dé kans om Chelsea de drie punten te schenken. Vanuit een scherpe hoek schoot hij naast. Ook William kon voor de drie punten zorgen, maar ook de Braziliaan trapte rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Bovendien kweet ook Pickford zich uitstekend van zijn taak, al werd de nationale doelman van Engeland ook gered door de paal. Maar ook aan de overzijde kwam Kepa enkele keren met de schrik vrij, onder meer na pogingen van Lookman en Bernard.

Chelsea blijft met 28 punten steken op de derde plek, Everton is negende. Liverpool won eerder op de dag van het Fulham van Denis Odoi en is nu leider met 30 stuks, maar straks volgt nog de derby in Manchester.

Sarri zette ondanks het puntenverlies wel een record neer. Nooit eerder bleef een trainer in de Premier League de eerste twaalf duels sinds zijn aanstelling ongeslagen. Tot vandaag deelde hij het record met Frank Clark, die in de jaren negentig met Nottingham Forest elf keer op rij niet verloor.

Meer over Chelsea

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Everton

Sarri

Liverpool