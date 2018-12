Eden Hazard beslist Engelse topper: Rode Duivel smeert met Chelsea na twee assists City eerste nederlaag aan Kristof Terreur & Mike De Beck

08 december 2018

20u19 1 Premier League De beste Rode Duivel van 2018 pushte ongeslagen kampioen Manchester City mee van zijn schavotje. Eerst topschutter voor weken, nu leider in de assistranking in de Premier League. Afwerker is nu aangever. Met twee beslissende passes had Eden Hazard, als valse 9, meer dan zijn aandeel in de verrassende zege van Chelsea. Een zich ongenaakbaar wanende City werd brutaal uit zijn comfortzone geduwd. Liverpool voert de ranking aan.

Amper de bal op de helft van de tegenstander. Een schot op doel. Voetbal is een vreemd spelletje. Soms heb je bijzonder weinig nodig om toch het doel te vinden. Een briljante actie van Chelsea op slag van rust volstond voor de voorsprong. De lange bal van Luiz, het getrippel van Eden Hazard en de gemeten pass perfect in het pad van de aanlopende man. Ngolo Kante, nochtans geen doelpuntenmaker, knalde hem knap binnen. Een dreun voor City. De kampioen voetbalde zoals ze dat gewoonlijk doen. Pressend als het moet, maar vooral met meesterschap aan de bal. Chelsea kwam er amper uit. Hazard, naar goede gewoonte als valse 9 tegen City, Willian en Pedro haalden amper meer baltoetsen dan Ederson, doelman van de Citizens. Alles waar Sarri-ball, het voetbal dat zijn trainer predikt, niet voor staat.

Had het er aan de rust anders uit kunnen zien. Absoluut. Balverlies van Jorginho werd tot twee keer toe niet afgestraft. Een schotje van Sterling, bij afwezigheid van Agüero, was te zwak. Sané dribbelde een hele defensie op hun kont, maar raakte niet voorbij het handje van Kepa. Schoten van David Silva en Sané eindigden op de blokkende billen van Rüdiger en Azpilicueta. Het was overleven voor Chelsea zonder dat zijn achterste linie helemaal uit verband werd gespeeld. Bij City ontbrak de angel. Een match waarin ze Kevin De Bruyne, nog altijd geblesseerd maar tot vandaag amper gemist, hadden kunnen gebruiken. Dat beetje meer gif, dat beetje meer venijn.

Na rust vond Chelsea meer zijn draai. City vond zijn vierde en vijfde versnelling niet meer. Hazard zag meer leer. Hij lokte fouten uit en strooide met een paar subtiele hakjes. Pedro en Willian faalden in de zone van de waarheid. Chelsea verloor Kovacic met een spierblessure, City David Silva - december is de blessuremaand in de Premier League. Guardiola gooide Jesus in de frontlijn, maar kansen leverde dat amper op. Chelsea verdedigde zich met man en macht en loerde op de counter. Het doelpunt viel aan de andere kant. Eden Hazard lepelde een corner op de haardos van David Luiz, die de bal straf in de verste hoek verlengde. Luiz gleed op de knieën richting cornervlag, Barkley volgde hem synchroon.

Hazard was niet de Man van de Match, maar wel bijzonder bepalend. Hij mag dan wel sinds 9 oktober droog staan, na 7 goals in de eerste 8 matchen, maar onopgemerkt is hij met acht assists wel naar de top in de assistranking geslopen. De plaats die Kevin De Bruyne normaal gezien bezet. Zeven goals en acht assists in vijftien matchen is een mooie balans. Gemiddeld is hij elke wedstrijd beslissend geweest. Sarri’s belangrijkste schakel.

Vincent Kompany kwam, zoals in alle topwedstrijden dit seizoen, niet van de bank.