Duivel uit, Duivel in? Chelsea duwt Batshuayi naar de uitgang en kijkt naar Mertens Kristof Terreur in Engeland

30 april 2020

03u30 0 Premier League Exit Batsman. Chelsea hoopt Michy Batshuayi (26) straks elders te kunnen slijten. Hij wordt gezien als ideale pasmunt in andere transacties. Dries Mertens (32) van zijn kant staat nog altijd op de radar in Londen. Een Rode Duivel uit, een andere in?

De streep gaat erdoor. Chelsea zal de komende maanden leuren met Michy Batshuayi. De spits past al een tijdje niet meer in de plannen van Frank Lampard. Uit pure noodzaak gebruikte zijn trainer hem de voorbije maanden nog met mondjesmaat, maar in Londen valt te horen dat hij zijn laatste kansen heeft vergooid. Batsman heeft geen toekomst meer op Stamford Bridge.

Chelsea-CEO Marina Granovskaia zoekt naar een oplossing. Omdat Batshuayi na juni nog maar een jaar vastligt, lijkt de club genoodzaakt hem te verkopen. Geen sinecure in een markt die op instorten staat sinds de coronacrisis.

Eveneens geen makkie gezien het gedeukte imago van de Rode Duivel. Het jonge, veelbelovende talent is hij niet meer. Op Batshuayi kleeft het etiket van een gebuisde: goedlachse spits die op het allerhoogste niveau niet overleefde. Te instinctief en te weinig tactisch belezen volgens de drie trainers op rij die hem passeerden (Conte, Sarri, Lampard). In vier jaar nooit titularis. In Premier en Champions League speelde hij gemiddeld 18,5 minuten per match. Hij was hoofdzakelijk trefzeker in de eerste fases van de bekercompetities.

Liefde heeft hij op Stamford Bridge zelden gekregen. Fladderen deed hij enkel in die vier maanden op uitleenbasis bij Dortmund, in de aanloop naar het WK in Rusland, en in een handvol matchen als huurling bij Crystal Palace. Zijn titelbeslissend doelpunt op West Bromwich in 2017 en enkele hilarische stoten op sociale media zijn de enige voetnoten die hij nalaat in de historie van Chelsea. Krijg daar maar eens genoeg geld voor.

Verkoop met verlies

Chelsea betaalde destijds op het EK 2016 een kleine 40 miljoen euro aan Olympique Marseille voor de toen 22-jarige spits, met daarbovenop een brutosalaris van 125.000 euro per week (6,5 miljoen per jaar). Gezien zijn contractsituatie heeft de Engelse topclub zich al een tijdje neergelegd bij een verkoop met verlies. Zelfs met de huursommen die Dortmund (eerste jaarhelft 2018), Valencia (tweede helft 2018) en Crystal Palace (begin 2019) stortten, samen zo’n 5 miljoen, komen ze er wellicht niet.

Idealiter kan Chelsea hem de komende maanden ook als pasmunt gebruiken in andere transferdeals — creatief zijn met budgetten. In Engeland heeft Batsman nog altijd zijn bewonderaars (West Ham, Palace,…), in Frankrijk ook (Marseille, Monaco).

Geen druk

Bij Chelsea houden ze ondertussen nog altijd de vinger aan de pols bij Dries Mertens, einde contract bij Napoli. De uitlatingen van Italiaanse tussenpersoon Vincenzo Morabito, die de voorbije dagen overal blind werden overgenomen, neemt u best met een korrel zout: coach Frank Lampard hangt heus niet elke dag aan de telefoon. The Blues staan nog altijd in contact, maar druk is er niet.

Zolang er geen zekerheid is of er nog wordt gevoetbald in Engeland of Italië, heeft aandringen geen zin. Mertens hoopt immers nog altijd dat hij Napoli langs de grote poort kan verlaten: als enige topschutter aller tijden — momenteel deelt hij de eerste plaats met Marek Hamsik. Hij kijkt de situatie nog even aan. Met zijn club wordt er in elk geval niet meer onderhandeld.

Chelsea beschouwt Mertens als een potentiële versterking voor vier posities: als diepe spits, op de flanken en centraal in steun van de aanval. Met hem kan Lampard verscheidene kanten op.

Iets wat hij met Batshuayi nooit kon.

