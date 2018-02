Dubbelganger van Kevin De Bruyne loopt ook rond bij Manchester City: "Van ver lijken we wel tweelingen" Mike De Beck

25 februari 2018

11u08

Bron: The Telegraph 127 Premier League Het zouden zomaar broers kunnen zijn, Kevin De Bruyne en Oleksandr Zinchenko. De gelijkenissen tussen de twee blonde spelers van Manchester City zijn op sommige momenten bijzonder treffend en dat heeft Zinchenko al in levenden lijve mogen ondervinden.

De Bruyne to Zinchenko: "You're the ugly brother" #MCFC



😂😂 pic.twitter.com/UBfz51gpYZ SportNation(@ TeamSportNation) link

"Ik hoor het constant, geloof me", vertelde de 21-jarige Oekraïner aan The Telegraph. "Iedereen noemt me 'Kev'. Als ik op de bus stap, roepen de fans naar me: 'Kev, mogen we een foto nemen?' Dan draai ik me om en zeggen ze: 'Oh, het is Kevin niet'. Van ver lijken we misschien wel tweelingen, maar als we naast elkaar lopen, dan denk ik toch van niet. Ik ben wel knapper dan hem, zeker weten."

Die laatste kwinkslag geeft aan dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden. In een video is bijvoorbeeld te zien hoe het olijke duo zich naar het trainingsveld begeeft waarop beide heren de ene plaagstoot na de andere uitdelen. "Jij bent mijn lelijke broer", grapte De Bruyne.

Zijn zogenaamde broer grijpt de laatste weken wel zijn kans. In de vier voorbije Premier Leaguewedstrijden verscheen Zinchenko al drie keer in de basis bij Manchester City. Voordien moest het jonge talent het vooral doen met wat minuten in de League Cup.

Kevin De Bruyne & Oleksandr Zinchenko having a laugh at the City Football Academy during training. pic.twitter.com/WJ0f0WSX4X TheMCFCView(@ TheMCFCView_) link