Droomtransfer naar Real zit vast, dus zet Thibaut Courtois’ agent druk op Chelsea Kristof Terreur in Engeland

04 augustus 2018

01u45

Bron: HLNinEngeland / The Sun 0 Premier League De druk op Chelsea om Rode Duivel Thibaut Courtois (26) aan Real Madrid te verkopen wordt opgevoerd. In een statement aan ‘The Sun’ zet agent Christophe Henrotay de puntjes op de i. Henrotay: “Thibaut wil dichter bij zijn kinderen zijn. Er ligt een redelijk voorstel op tafel.” Chelsea blijft echter ‘neen’ zeggen.

De ‘ja’ is er nog altijd niet. Bijna dagelijks hangen de bonzen van Real Madrid aan de lijn met Chelsea’s CEO Marina Granovskaia, maar voorlopig weigert ze het licht op groen te zetten voor de droomtransfer van Thibaut Courtois. De club heeft intern zijn lijstjes gemaakt en potentiële vervangers besproken met nieuwe coach Maurizio Sarri, maar naar eigen zeggen vindt ze niet de ideale kandidaat. En dus dringt de tijd voor Courtois.

De transfermarkt in Engeland sluit donderdag en nadien is zijn club niet zinnens om nog spelers te verkopen. Dus worden, nu de deadline nadert, alle middelen bovengehaald om druk te zetten. Ook de meest gelezen en meest gevreesde Engelse tabloid ‘The Sun’. De woorden van Christophe Henrotay, de zaakwaarnemer van Courtois, liggen straks in Engeland, Spanje en de rest van de wereld. Iets wat ze bij Real Madrid graag zien gebeuren - daar houden ze van spelers die een transfer willen forceren. Bij Chelsea minder. “Ik lees overal dat Chelsea zegt dat de bal in het kamp van Thibaut ligt, maar hij heeft de club duidelijk laten weten dat een transfer naar Madrid voor hem de beste optie is. Een belangrijke beslissing voor hem, want hij wil dichter bij zijn familie zijn en er ligt een voorstel op tafel bij Chelsea. "

"Er zijn suggesties dat dit om de centen draait en het is waar dat hij meer kan verdienen na zijn transfer. Maar hij heeft een beter voorstel elders laten liggen. Dit is meer dan een financiële beslissing. Doorheen het proces is het belangrijk dat iedereen redelijk blijft. Een kandidaat-koper heeft een aanvaardbaar bod op tafel gelegd voor een speler die nog twaalf maanden onder contract ligt en binnen een jaar gratis kan vertrekken. Chelsea kan nu een fair bedrag voor hem krijgen en een vervanger aantrekken. Of ze zullen volgende zomer hetzelfde moeten doen zonder dat ze een cent voor hem zien. Het is begrijpelijk dat sommige mensen verontwaardigd zijn omdat hij wil vertrekken. Dat begrijpen we. Maar dit is een menselijke beslissing. Iemand die dichter bij zijn kinderen wil zijn - en dat is redelijk ook."

"Ook gisteravond hield Chelsea het been nog stijf. Courtois zelf is er al een tijdje uit met Real Madrid over een contract van vijf jaar. De Champions Leaguewinnaar legde twee weken geleden een bod op tafel dat op kan lopen tot 40 miljoen. Een voorstel waarop Chelsea beloofde in te gaan als ze een waardige vervanger voor de nationale nummer een zouden vinden. Met Alisson mochten ‘The Blues’ snel hun droomkandidaat schrappen. Op voorspraak van Jurgen Klopp koos de doelman van AS Roma voor Liverpool. Sindsdien bewandelde Chelsea vruchteloos andere pistes.

Courtois wordt maandag in Londen verwacht na zijn vakantie. Hij hoopt op een snelle oplossing. De voorbije weken verbleef hij met dochtertje Adriana en zoontje Nicolas op Tenerife. Ex-vriendin Marta, met wie hij nog altijd een goeie band heeft, woont met de twee kinderen in Madrid. De doelman wil, naast de sportieve uitdaging bij Real, effectief meer tijd doorbrengen met zijn kroost.