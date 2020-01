Droomtransfer is bijna een feit voor Samatta, of zorgt werkvergunning nog voor problemen? TLB/KTH

16 januari 2020

17u38 0 Premier League Feest in Tanzania. Nationale voetbalheld Feest in Tanzania. Nationale voetbalheld Ally Samatta (27) staat op een zucht van de Premier League. De Afrikaan van RC Genk moet bij Aston Villa de blessure van ex-Club-aanvaller Wesley Moraes helpen opvangen. Áls Samatta aan een werkvergunning voor het Verenigd Koninkrijk geraakt, tenminste.

Voetballers die niet uit een EU-land komen, moeten aan een rist kwaliteitscriteria voldoen om in aanmerking te komen voor de felbegeerde Engelse werkvergunning. Die zijn afhankelijk van de plaats die hun land bezet op de FIFA-ranking. In principe komen enkel voetballers uit een land van de top-50 in aanmerking, maar Tanzania staat op dit moment pas op de 134ste plaats. Dat maakt het een pak lastiger.

Een ‘Exceptions Panel’ van de Engelse voetbalbond FA zal moeten beslissen of Samatta een werkvergunning krijgt. En dat comité zal het gegeerde document niet zomaar geven. Het is hun manier om de toestroom van ondermaats buitenlands talent enigszins een halt toe te roepen. Op een puntensysteem moet Samatta minstens vier halen. Van 1 punt is de spits sowieso al zeker dankzij de Champions League-deelname met Racing Genk.

Topverdiener?

De drie andere punten die nodig zijn, kan Samatta mogelijk in de wacht slepen via zijn loon. Al is het twijfelachtig of dat loon bij de hoogste 25 procent van de gekwalificeerde salarissen zal horen. Aston Villa sukkelt immers om in orde te zijn met de Financial Fair Play en het is maar de vraag of de ‘Villans’ van de Afrikaan een topverdiener willen maken.

Als Samatta uiteindelijk niet aan de vier punten geraakt, is er nog een tweede procedure met een iets milder puntensysteem. Maar hoe dan ook moet het uitzonderingspanel elk geval onderzoeken en goedkeuren. Afwachten, dus.

Djenepo (ex-Standard) voetbalt intussen in Engeland

Samatta kan zich alleszins optrekken aan een voorbeeld van vorige zomer. Toen haalde Southampton Moussa Djenepo weg bij Standard en de Malinees kreeg een werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk. Ook Mali, het vaderland van de winger, behoort nochtans niet tot de top-50 van de FIFA-ranking. Maar ‘The Saints’ legden wel een flinke transfersom op tafel voor Djenepo. Southampton betaalde initieel tussen 12 en 16 miljoen, maar nam ook voor 5 miljoen euro bonussen en een doorverkooppercentage van 15 procent in de overeenkomst op. Na dertien Premier League-duels zit Djenepo aan twee goals en een assist.