Drie jaar ter plaatse trappelen: na Conte en Sarri negeert nu ook Lampard aan Michy Batshuayi Kristof Terreur in Engeland

11 augustus 2019

09u52

Bron: @HLNinEngeland 4 Premier League Zou het nog toeval zijn? Vierde seizoen bij Chelsea, vierde keer onder druk. Ondanks het vertrek van Gonzalo Higuaín en een transferverbod vindt Frank Lampard dat Michy Batshuayi (25) geen gegarandeerde kernspeler. Batsman ontbreekt zelfs in de selectie voor de opener tegen Manchester United. Batshuayi versus de twijfels, deel IV.

Salontrainers lusten hem wel. Verfijndere speler dan bijvoorbeeld leeftijdsgenoot Romelu Lukaku, aanstekelijke glimlach, elegant in doen en laten. Ook in België zouden er willen dat hij bij de Rode Duivels wat vaker wordt opgesteld – ondanks de straffe exploten van ‘Big Rom’ in het shirt van de Rode Duivels. Clubtrainers, zij die dagelijks met hem werken, hebben er duidelijk een ander idee over. Michy Batshuayi begint vandaag aan zijn vierde seizoen in loondienst bij Chelsea en staat amper een stap verder dan toen hij er in 2016 voor 40 miljoen euro neerstreek. In Londen leeft het gevoel dat hij al drie jaar ter plaatste trappelt.

Als dat er maar geen vier worden. De bui voor zijn niet-selectie tegen United zag je vorige zaterdag al hangen. Batshuayi was een van de afwezigen op het wedstrijdblad voor de oefenmatch bij Borussia Mönchengladbach, de generale repetitie van Chelsea voor het seizoen 2019-20. Noch op de vlucht, noch in de selectie was er een plek voorzien voor de spits. Achtergebleven in Londen, Cobham, samen met onder andere Danny Drinkwater en Tieumoué Bakayoko - spelers op de wip. Hij stond evenmin op het blessurebulletin van de club. Hij sukkelde niet met overlast, zo bevestigden bronnen binnen de club.

215 minuten

Gewoon gepasseerd dus, omdat de technische staf niet alle spelers minuten kan garanderen in oefenmatchen - de kern is ruim. Clublegende Frank Lampard, sinds deze zomer coach van Chelsea, verwoordde zijn politiek afgelopen week als volgt: “Op dit moment is de balans tussen trainen en spelen erg belangrijk. Ik kan niet iedereen meebrengen en 90 minuten garanderen. Dus er zijn spelers die zijn achtergebleven om te trainen. Ik zou er niet te veel in lezen. We werken aan de progressie van het elftal.”

Toch zijn er betere posities om je in te bevinden. Lampard liet een week geleden al duidelijk verstaan dat hij zijn basiself voor de verplaatsing naar Man United min of meer in zijn hoofd heeft. “Maar jongens kunnen zich op de training terug in de ploeg spelen”, voegde hij daar snel aan toe. Batshuayi hoort daar niet bij. Onze landgenoot startte in de eerste drie oefenwedstrijden, tegen Bohemians, St. Patrick (beide uit Ierland) en Kawasaki Frontale uit Japan. In de laatste vier confrontaties moest hij het drie keer stellen met een invalbeurt, één keer met een non-selectie - zijn minutenteller staat op 215.

Abraham

Het is nu al duidelijk dat hij straks met Olivier Giroud (1 start, vijf invalbeurten, 235 minuten) zal moeten vechten voor die ene plaats op de bank. In de punt van de aanval verkiest Lampard immers Tammy Abraham. Slanke targetman van 21, doorgestroomd uit de Chelsea-jeugd en vorig jaar op uitleenbasis bij Aston Villa goed voor 26 potten in 40 matchen. Laatste twee oefenmatchen gestart. Drie basisplaatsen. 290 minuten in de benen en het nummer 9 op de rug. In de 4-2-3-1 die Lampard op het oog heeft, lijkt hij de logische keuze. Ook al liet Abraham, net als de twee anderen, geen verpletterende indruk in de voorbereiding.

Een vertrek was nog niet aan de orde. Chelsea had Batshuayi toegezegd dat hij mocht blijven. En Lampard wilde immers drie spitsen, maar er zou er wel regelmatig eentje in de tribune moeten zitten. Alles behalve een leuk vooruitzicht. Als zijn carrière maar niet opnieuw on hold gaat. Tijd dat hij ook dat gaat beseffen. Op zijn palmares staat een titel, maar was Chelsea na het EK in Frankrijk wel de juiste keuze voor zijn loopbaan?

Selectie

Antonio Conte was van meets af geen fan. Trainingen bevestigden zijn beeld. Batsman was te veel instinctspeler voor zijn voorgeprogrammeerde voetbal. Het leidde tot razernij. Omdat Batshuayi na een tactische training de dag erna alweer vergeten was wat hij exact moest doen. Op een gegeven moment opteerde Conte dan maar voor Eden Hazard als valse ‘9’ als Diego Costa met kwaaltjes sukkelde. Batshuayi werd gedegradeerd tot supersub. Of tot stand-in als hij echt niet anders kon. Een handvol goals en die titelbeslisser op West Brom veranderden weinig aan dat beeld. Na zijn terugkeer uit Dortmund – de perfecte match – negeerde Maurizio Sarri, de opvolger van Conte, hem straal. Niet zijn type-aanvaller, genoeg geluiden gehoord die hem niet aanstonden. Bij Crystal Palace poetste hij in een tweestrijd met Christian Benteke zijn blazoen weer een beetje op, maar de glans ontbrak.

Bij Chelsea is zijn eerste bekommernis om bij de selectie te raken. Het is nooit anders geweest. De komende maanden moet hij er zien in te slagen om Frank Lampard te overtuigen. De salontrainers heeft hij al voor zich gewonnen, maar spelplezier koopt hij daar niet mee.