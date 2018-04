Draaischijf of goalgetter? De Bruyne is duidelijk: “Ik verdien trofee Speler van het Jaar in de Premier League” XC

03 april 2018

12u34

Bron: Sky Sports 8 Premier League Wie wordt Speler van het Jaar in de Premier League? Als het aan Kevin De Bruyne ligt: hijzelf. “Ik verdien die titel”, klonk het bij Sky Sports. Zijn grootste concurrent: Liverpool-vedette Mohamed Salah.

Niemand die er nog aan twijfelt. Manchester City wordt dit seizoen kampioen in de Premier League. Mogelijk komende zaterdag al. The Citizens nemen het dan in eigen huis op tegen stadsrivaal Manchester United. Mits een nieuwe thuiszege, is de vijfde landstitel een feit. En dat na amper 32 competitiematchen. Outstanding.

Die grote voorsprong heeft City vooral te danken aan draaischijf Kevin De Bruyne. Onze landgenoot gaf afgelopen weekend zijn vijftiende assist in de competitie. Nog even een straffe statistiek meegeven: sinds 2015-2016, het seizoen dat hij zijn intrede maakte bij Man City, heeft de Rode Duivel al 42 assists in de competitie achter zijn naam. In de vijf Europese topcompetities (La Liga, Serie A, Premier League, Bundesliga en Ligue 1) doet niemand beter.

Terug naar dit seizoen. Vijftien assists, zeven treffers voor KDB. “Ik had niet verwacht dat ik dit seizoen zo goed zou zijn”, aldus de Rode Duivel. “Daarnaast heb ik constant gepresteerd. Ik verdien de trofee van Speler van het Jaar in de Premier League. Het zou mooi zijn voor mij én het team.”

Evident wordt dat niet. De Bruynes grootste concurrent voor de trofee is ongetwijfeld Mohamed Salah, die aan liefst 31 competitietreffers zit. Of in totaal: 37 goals in 42 matchen. Cruciaal voor The Reds. “Moeilijk om ons te vergelijken”, vindt De Bruyne. “Salah is aan een fantastisch seizoen bezig. Zijn aantal doelpunten spreken voor zich, maar hij staat dat ook hoger gepositioneerd dan ik. Kijk maar naar zaterdag tegen Everton, waar ik zoals een defensieve middenvelder speelde.” ’t Zal erom spannen. De draaischijf versus de goalgetter. Wie van de twee?