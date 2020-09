Door het oog van de naald: Chelsea dankt eigen jeugd voor puntje tegen West Brom na straffe comeback Redactie

26 september 2020

20u34 0 Premier League 3-0. De cijfers bij rust logen er niet om. Chelsea was niet goed en slikte drie makkelijke doelpunten tegen West Bromwich. Tijdens de rust moet Frank Lampard serieus uitgevlogen zijn, want zijn team deed wat niemand mogelijk achtte: het speelde alsnog gelijk! 3-3, met dank aan de eigen jeugd.

Amper vier minuten waren we aan het voetballen, of Callum Robinson trof al een eerste keer raak. Na 25 minuten deed de Ier dat nog eens over, een cadeautje van Chelsea-aanvoerder Thiago Silva. Kyle Bartley strooide nog wat extra zout in de wonde en duwde een derde doelpunt tegen de touwen. Bij rust konden de thuissupporters hun ogen moeilijk geloven: West Brom stond 3-0 voor tegen Chelsea.

Welkom in de @premierleague, @tsilva3! 😳👋 pic.twitter.com/jIpwfhYwyX Play Sports(@ playsports) link

Wat Frank Lampard tijdens de rust tegen z’n elftal heeft gezegd, weten we niet. Wat we wel weten, is dat het geloond heeft. Eerst Mount met een goede knal, daarna Hudson-Odoi na een vlotte counter, en in het absolute slot Tammy Abraham met een intikker. 3-3. Remontada, met dank aan de Londense jeugd. Een gelijkspelletje dus, maar eentje waar ze bij Chelsea zeker tevreden mee zullen zijn.