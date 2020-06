Domper voor de Spurs in strijd om Europees voetbal: Man United dwingt gelijkspel af na penaltygoal van Fernandes ABD/KTH

19 juni 2020

23u10 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 1 MUN MUN Manchester United Premier League Tottenham en Manchester United hebben 1-1 gelijkgespeeld na goals van Steven Bergwijn en Bruno Fernandes. Spurs-coach José Mourinho koos voor een defensie zónder Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Een keuze voor snelheid, niet voor zijn Rode Duivels. Dat José Mourinho Vertonghen passeerde tegen Man United lag in de lijn der verwachtingen. Dat hij ook Toby Alderweireld zonder pardon op de bank zette, was verrassender.

Hoe dan ook: een goed georganiseerd Tottenham kwam 1-0 voor. Nederlands international Bergwijn zette zijn turbo aan, omspeelde Maguire al te simpel en pegelde in doel. De Gea ging allesbehalve vrijuit. Tien minuten voor het einde maakte Man United gelijk vanop de stip, dankzij Bruno Fernandes. Een tegenvaller voor de Spurs in de strijd om Europees voetbal. Tottenham blijft hangen op de achtste plek en kan Arsenal morgen over zich zien wippen. Manchester United is vijfde.

Lees ook:

Onze man in Engeland ziet dat Mourinho zijn twee Rode Duivels passeert in topper: “Hij vindt ze niet snel en wendbaar genoeg in bepaalde matchen” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.