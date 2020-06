Dominant Chelsea heeft Batshuayi niet nodig en boekt al bij al simpele zege bij Aston Villa NVE

21 juni 2020

19u12 0 Aston Villa AVL AVL 1 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League De eindstand doet misschien anders vermoeden, maar Chelsea was heer en meester op bezoek bij Aston Villa. De ‘Blues’ kwamen dan wel op achterstand, maar na twee snelle doelpunten op het uur werd orde op zaken gesteld. Michy Batshuayi zat - zoals verwacht - niet in de selectie bij Chelsea.

Chelsea nam in de eerste helft het initiatief in handen. 76% balbezit bij de rust, dat kan al tellen. Verder dan pogingen van Kovacic en Mount kwamen de ‘Blues’ echter niet. Aan de overkant was het wel raak. Hause, die Björn Engels achterin vervangt bij Villa, werkte de bal in twee pogingen voorbij Kepa.

Lampard greep in en bracht Pulisic tussen de lijnen. Een gouden wissel, want de Amerikaan scoorde al snel de gelijkmaker. Twee minuten later kon Nyland de bal al opnieuw uit z’n net vissen, Giroud maakte er 1-2 van. Een slotoffensiefje van de ‘Villans’ leverde niets meer op.

Chelsea diept de voorsprong op eerste achtervolger United weer wat uit en nadert tot op drie punten van de derde plaats. Aston Villa kon al zes wedstrijden niet meer winnen en staat pas voorlaatste. Voor Michy Batshuayi is het einde verhaal bij Chelsea. Onze landgenoot werd zoals verwacht niet opgenomen in de selectie.



