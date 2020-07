Dolle taferelen: Leeds na zestien jaar weer in Premier League, spelers vieren (op afstand) mee met massa fans GVS

17 juli 2020

23u11 3 Premier League De Premier League is een cultclub rijker. Na een afwezigheid van zestien jaar heeft Leeds United zich verzekerd van de promotie naar de Engelse eerste klasse.

WE ARE BACK!!! @PremierLeague Leeds United(@ LUFC) link

De Engelse traditieclub moest daarvoor niet eens zelf in actie treden. Eerste achtervolger West Bromwich Albion moest immers winnen, maar ging met 2-1 onderuit bij Huddersfield Town. Met nog slechts één speeldag voor de boeg kan West Brom de kloof van vijf punten niet meer dichten. Morgen speelt het team van de flamboyante coach Marcelo Bielsa tegen Derby County.

Leeds werd in 1992 de laatste kampioen van Engeland vooraleer de Premier League werd opgericht. In het seizoen 2000-2001 werd nog de tweede ronde van de Champions League bereikt, met onder meer groepsduels tegen RSC Anderlecht, maar drie jaar later volgde de degradatie en nadien leek de club op sterven na dood. Tussen 2007 en 2010 vertoefden ze zelfs in de League One, de derde klasse in Engeland.

Leeds United is de werkgever van Laurens De Bock, die komend seizoen wordt uitgeleend aan Zulte Waregem, en de ex-club van Anderlechtenaar Kemar Roofe.