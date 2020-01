Dolle slotfase in Manchester: De Bruyne en co laten na ommekeer winst uit handen glippen Kristof Terreur

18 januari 2020

17u54 4 Manchester City MCI MCI 2 einde 2 CRY CRY Crystal Palace Premier League De beslissende passes kwamen dit keer niet van Kevin De Bruyne. De goals wel van zijn usual suspect. Sergio Agüero leek Man City in het slot met een dubbel alsnog de zege te bezorgen, maar een minuut voor tijd devieerde Fernandinho een schot van Zaha in eigen doel. Wat een slot!

Wakker heeft hij er niet van gelegen. Zijn entourage heeft er zich ongetwijfeld dikker in gemaakt dan hijzelf. Kevin De Bruyne is geen speler die zijn slaap laat voor een gemiste individuele trofee. Hij weet waarom hij woensdag op het Gala van de Gouden Schoen niet verkozen werd tot beste Belg in het buitenland.

Eden Hazard profiteerde immers van het puntensysteem met twee stemrondes. In de eerste helft van het jaar, toen De Bruyne amper drie keer 90 minuten speelde en na twee knieblessures ook nog eens twee keer weken werd afgeremd door een hamstringkwaal, had die als Belg in het Buitenland amper tegenstand. In de tweede ronde haalde die andere landgenoot on fire, Romelu Lukaku, een pak punten voor zijn neus weg.

Zaterdagmiddag krikte De Bruyne zijn assistteller niet op tegen Crystal Palace, altijd een lastige tegenstander voor City. De kampioen morste voor de tweede keer in een jaar in eigen huis met punten tegen The Eagles (2-2). Na 80 minuten beuken op een muur stond het nog altijd 0-1. Een tegentreffer op een standaardfase – specialiteit van het viriele Palace. Tussenin had De Bruyne met een knappe vrijschop de lat doen trillen. Het scheelde een paar millimeter.

The Wall van Palace viel pas in het slot. Sergio Agüero – weer hij - sloeg twee keer genadeloos toe. City’s verlosser, zondag ook al goed voor een hattrick. De Citizens leken de zege thuis te zullen houden, maar op een zeldzame counter devieerde Fernandinho een poging van Zaha in eigen doel. Drie goals in acht minuten. Een dreun voor Pep Guardiola op zijn verjaardag. City houdt toch zo moeilijk de nul.

Liverpool kan zondag tegen Man United de kloof met de rest nog verder uitdiepen. Mind the gap.