Doelman Man United knalt los door de vangrail met peperdure Lamborghini maar komt met de schrik vrij ABD

20 januari 2020

13u54

Bron: Daily Mail, Sky Sports 6 Premier League Recht door de vangrail. Dat moet schrikken geweest zijn voor Manchester United-doelman Sergio Romero (32). De Argentijnse international reed zijn Lamborghini in de prak dichtbij het oefencomplex van ‘The Red Devils’. Hij kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf.

Sergio Romero, al sinds 2015 de gewaardeerde tweede doelman van United, heeft geen fijne ochtend beleefd. De Argentijn is gecrasht met zijn Lamborghini ter waarde van zo’n 200.000 euro, dat schrijft de Daily Mail. Zijn wagen is flink toegetakeld, Romero zelf is ongedeerd. Wat de precieze oorzaak is van het ongeval is nog niet duidelijk. Het heeft de voorbije nacht en ochtend wel stevig gevroren in Manchester, mogelijk is Romero dus aan het slippen gegaan door het gladde wegdek. Het accident gebeurde op de weg naar het Trafford Training Centre in Carrington. Volgens Sky Sports zou Romero deze ochtend wel gewoon getraind hebben.

Al snel deden beelden van het ongeval de ronde op sociale media. Daarop is te zien hoe Romero naast zijn ‘Lambo’ staat en wacht op de takeldienst. Hij zou de sportwagen gekocht hebben in 2017, kort nadat United de League Cup-finale had gewonnen tegen Southampton. Romero heeft in totaal 53 wedstrijden op de teller voor Man United. Daarin pakte hij 34 clean sheets. Eerder speelde de Argentijn ook voor AZ, Sampdoria en Monaco.