Doelman (33) die met stuntzege debuteert in Premier League breekt na laatste fluitsignaal in tranen uit: "Dit voelt niet echt"

01 december 2019

10u00

Bron: The Guardian, SKY 0 Premier League De verrassende derbyzege van West Ham United tegen Chelsea was voor één speler op Stamford Bridge nog dat tikkeltje specialer. David Martin debuteerde gisteren in de Premier League en hield meteen de nul. Niet slecht...voor een 33-jarige. Na het laatste fluitsignaal hield Martin het niet droog.

Martin, geboren in 1986, verving bij West Ham Roberto tussen de palen. De Londenaars zijn bezig aan een grijs seizoen en dan zijn er wel leukere verplaatsingen dan die naar stadsgenoot Chelsea, dat het goed doet onder Frank Lampard. Maar dankzij een treffer van Aaron Cresswell haalden de Hammers het dus met 0-1. Martin hield dus de nul, en dat in zijn allereerste Premier League ooit.

Martin wist al enkele dagen dat hij zou spelen op Stamford Bridge en kreeg in aanloop naar eigen zeggen amper een hap door zijn keel. Maar alles verliep dus vlot, zo zag ook Alvin Martin vanuit de tribune. Alvin is de vader van David en speelde sinds 1976 20 jaar voor... West Ham. Na de partij ging de emotionele David zijn apetrotse vader een stevige knuffel geven.

“Mijn vader en ik waren allebei aan het huilen”

“Dit voelt gewoon niet echt”, sprak de doelman na de partij. “Ik ben er nu 33 en heb een goede carrière achter de rug. Ik heb al flink wat wedstrijden op mijn teller, maar dan nog was ik niet voorbereid op een match als deze. De voorbije twee dagen heb ik amper kunnen eten. Mijn ploegmaats hebben daar ook flink de draak mee gestoken.”

“Toen ik mijn vader zag na de match, waren we allebei aan het huilen. Daarom zeiden we eigenlijk niet veel. Ook voor mijn vader is dit natuurlijk een fantastisch moment. Hij ziet zijn zoon debuteren voor de club van zijn hart én meteen ook de derby tegen Chelsea winnen met een clean sheet. Geweldig.”

Martin verdiende zijn strepen de voorbije jaren dus op het lagere niveau in Engeland. Hij werd wel opgeleid bij Tottenham en West Ham, maar debuteerde in 2004 de hoofdmacht van Milton Keynes Dons. In 2006 trok hij naar Liverpool, maar een wedstrijd voor het eerste elftal spelen lukte daar nooit. De doelman werd uitgeleend aan ploegen als Accrington Stanley en Derby County.

In 2010 keerde hij dan terug naar MK Dons en daar stond Martin in zeven jaar 274 keer tussen de palen. Via Millwall belandde hij dan in 2019 nog bij West Ham, waar hij derde doelman zou zijn na Fabianski en Roberto.