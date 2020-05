Divock Origi over Martinez, z’n rol als bankzitter bij Liverpool en z’n CL-triomf: “Het is als wijn, hoe meer dagen er verstrijken, hoe meer ik er van geniet” GDB/MXG

03 mei 2020

18u02 0 Rode Duivels Kan Divock Origi (25) dit jaar nog de titel vieren met Liverpool? Als het van de Rode Duivel afhangt alleszins wel. In een gesprek met onze analist Gilles De Bilde aan VTM Nieuws heeft Origi het onder meer ook over z’n goal in de finale van de Champions League vorig seizoen, z'n rol als bankzitter bij Liverpool én de contractverlenging van Roberto Martinez bij de Rode Duivels: “Hij heeft laten zien welke kwaliteiten hij heeft. Het is een belangrijke zaak voor het Belgische voetbal.”

Over z’n goal in de finale van de Champions League vorig seizoen: “De gezichten van de fans in de tribune... ongelooflijk”

Liverpool mocht vorig seizoen voor het eerst sinds 2005 nog eens de beker met de grote oren in de lucht steken. Origi had in die finale tegen Tottenham een belangrijk aandeel door in minuut 87 de boeken helemaal toe te doen met de 2-0. “Ik heb heel veel genot uit dat moment genomen, het was een heel kalm moment. Ik kon me connecten met de supporters. Ik zag hun gelaatsuitdrukkingen... het is een gevoel dat heel moeilijk uit te leggen valt. Robertson, sprong op mijn rug, Fabinho kwam erbij en Virgil (Van Dijk, red.). Ongelooflijk. Hoe meer dagen er verstrijken hoe meer ik er van kan genieten. Het is zoals wijn, het rijpt met de tijd.”

(Lees verder onder de video's)



Herbeleef hier nog eens de goal van Origi in de Champions League-finale



Over de situatie bij Liverpool: “We zijn nog niet aan het trainen op de club, het is allemaal vrij onduidelijk”

Ook Origi zit in lockdown. “We hebben een individueel programma voor thuis, dat is goed. We lopen iedere dag. Dat hebben ze bij Liverpool goed geregeld. Ik besef nu vooral dat simpele dingen heel belangrijk zijn. Wandelen, naar een goede film kijken, vrienden kunnen bellen...” Origi speelt ook vaak piano nu hij zo vaak thuis is: “Ik hou van muziek, maar m’n niveau is niet hoog. Ik ben fan van kunst en mensen die zichzelf uitdrukken.”

Klopp heeft me de ruimte gegeven om mij te ontwikkelen. We hebben met Liverpool gesproken en we hebben nog een mooi parcours voor ons. Ik wil hier gewoon beter worden. Divock Origi

Trainen doet de Belg evenwel nog niet. De Premier League hoopt nochtans op 8 juni de competitie te kunnen hervatten. Liverpool staat op een zucht van een eerste landstitel in 30 jaar. The Reds staan 25 punten voor op Manchester City, met nog negen speeldagen te gaan. Enkele clubs hebben het trainingscomplex alweer geopend in Engeland, maar Liverpool niet. “We zijn nog niet op de club bezig. Het is allemaal vrij onduidelijk hier in Engeland. Wij trainen zelfs niet (zoals dat in Duitsland bijvoorbeeld het geval is, red.) in kleine groepjes.”

(Lees verder onder de video)



Over Roberto Martinez en de Rode Duivels: “De bondscoach heeft ons allemaal op een hoger level gebracht”

Origi vernam deze week ook het nieuws dat bondscoach Roberto Martinez z’n contract verlengde tot na het WK in Qatar in 2022. “Onze coach heeft laten zien hoeveel kwaliteiten hij heeft. Hij is een coach met heel wat klasse en heeft op ons allemaal op een hoger level gebracht. Het is een belangrijke zaak voor het Belgisch voetbal”, klinkt het bij Origi. Het EK is nu een jaar uitgesteld, maar Origi wil niet gezegd hebben dat we daardoor minder kans maken omdat spelers (vooral dan in de verdediging, red.) dan wat ouder zijn. “Ik zou het omdraaien. Ze zijn een jaartje ouder en ze hebben meer ervaring. In de verdediging heb je die ervaring nodig, en dat hebben we nu. Ik zie het als iets positief.”

(Lees verder onder de video)



Over z’n rol als bankzitter bij Liverpool: “Ik ben een betere speler dan vorig jaar

Voorin is de concurrentie met Salah, Firmino en Mané moordend bij Liverpool. “Klopp heeft me de ruimte gegeven om mij te ontwikkelen. Ik luister altijd naar m’n instinct en werk verder. We hebben met Liverpool gesproken en we hebben nog een mooi parcours voor ons. Ik wil hier gewoon beter worden.” Aan een transfer denk Origi dus niet. “Het is voor mij een project en ik wil dat bewandelen. Hoe lang ik dat doe, weet ik niet. Ik voel dat ik progressie maak, dan is het spijtig dat de competitie net nu stilligt.”



