Divock Origi herneemt training bij Liverpool: “Batterijen zijn weer opgeladen” Redactie

09 juli 2019

Divock Origi heeft de trainingen hernomen bij Liverpool. Ondanks een seizoen met weinig speelkansen zegt de Rode Duivel er zin in te hebben. “De rust deed deugd, dat was nodig na een goed maar slopend seizoen. Maar de batterijen zijn weer opgeladen en iedereen is blij terug te zijn. Ik begin altijd vol ongeduld aan een nieuw seizoen.”